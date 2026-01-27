高市早苗立軍令狀 「眾院沒過半就下台」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗廿六日首度表明，預定二月八日舉行的眾議員大選，若該黨與日本維新會組成的執政聯盟未能過半，即二三三席，那她將「立刻下台」。但她並未詳述是只請辭首相，或首相及總裁兩個職位而「裸退」。

高市廿三日解散眾議院後，多位朝野政黨黨魁廿四、廿五、廿六日連三天參加公開辯論會。自民黨等七黨黨魁廿六日在東京的日本記者俱樂部脣槍舌戰。她當著最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥等人的面立下軍令狀說，一旦自民黨這次大選敗選，「那我就不再是首相，也無法施行我想做的政策」。

高市廿六日並在辯論會中提出「負責任的積極財政」，作為她的大選選戰主軸。自、維執政聯盟在眾院解散前共擁有二三○席眾議員，在眾院派系「改革會」的三位眾議員去年十一月加入執政聯盟後，才終於湊到剛好過半的二三三席。

另外，美國國防部次長柯伯吉廿五日抵南韓，並讚許南韓是值得效法的美國盟友，已承諾國防支出將達全球標準。他是川普政府中，主導促使盟邦增加軍費的核心人物，這次亞洲行將先後訪問南韓及日本。

柯伯吉在社媒Ｘ提到，南韓承諾將國防支出增至國內生產毛額（ＧＤＰ）占比的百分之三點五，達到全球標準，並在美韓同盟架構下，按廿三日公布的美國總統川普第二任「國防戰略」（ＮＤＳ），承擔更大的自衛責任。

柯伯吉預定自廿五至廿七日訪韓，廿七日轉往日本。根據他此次出訪前夕公布的ＮＤＳ，美國將提倡其全球盟友及夥伴的國防支出，達到ＧＤＰ占比的百分之五標準，其中包括核心軍事支出達ＧＤＰ占比的百分之三點五，和ＧＤＰ占比的百分之一點五安全相關支出。

柯伯吉廿六日先後與南韓外長趙顯、國防部長安圭伯及國家安保室長（即國安顧問）魏聖洛會面。柯、安兩人會後，南韓國防部聲明，為了加強南韓對朝鮮半島防衛的領導力，並提升韓美安全同盟關係，雙方都將在打造南韓核動力潛艦上的合作，視為其中一步。