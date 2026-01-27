聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗立軍令狀 「眾院沒過半就下台」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗(中)在眾議院解散後作出反應。路透
日本首相高市早苗(中)在眾議院解散後作出反應。路透

日本首相自民黨總裁（黨魁）高市早苗廿六日首度表明，預定二月八日舉行的眾議員大選，若該黨與日本維新會組成的執政聯盟未能過半，即二三三席，那她將「立刻下台」。但她並未詳述是只請辭首相，或首相及總裁兩個職位而「裸退」。

高市廿三日解散眾議院後，多位朝野政黨黨魁廿四、廿五、廿六日連三天參加公開辯論會。自民黨等七黨黨魁廿六日在東京的日本記者俱樂部脣槍舌戰。她當著最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥等人的面立下軍令狀說，一旦自民黨這次大選敗選，「那我就不再是首相，也無法施行我想做的政策」。

高市廿六日並在辯論會中提出「負責任的積極財政」，作為她的大選選戰主軸。自、維執政聯盟在眾院解散前共擁有二三○席眾議員，在眾院派系「改革會」的三位眾議員去年十一月加入執政聯盟後，才終於湊到剛好過半的二三三席。

另外，美國國防部次長柯伯吉廿五日抵南韓，並讚許南韓是值得效法的美國盟友，已承諾國防支出將達全球標準。他是川普政府中，主導促使盟邦增加軍費的核心人物，這次亞洲行將先後訪問南韓及日本。

柯伯吉在社媒Ｘ提到，南韓承諾將國防支出增至國內生產毛額（ＧＤＰ）占比的百分之三點五，達到全球標準，並在美韓同盟架構下，按廿三日公布的美國總統川普第二任「國防戰略」（ＮＤＳ），承擔更大的自衛責任。

柯伯吉預定自廿五至廿七日訪韓，廿七日轉往日本。根據他此次出訪前夕公布的ＮＤＳ，美國將提倡其全球盟友及夥伴的國防支出，達到ＧＤＰ占比的百分之五標準，其中包括核心軍事支出達ＧＤＰ占比的百分之三點五，和ＧＤＰ占比的百分之一點五安全相關支出。

柯伯吉廿六日先後與南韓外長趙顯、國防部長安圭伯及國家安保室長（即國安顧問）魏聖洛會面。柯、安兩人會後，南韓國防部聲明，為了加強南韓對朝鮮半島防衛的領導力，並提升韓美安全同盟關係，雙方都將在打造南韓核動力潛艦上的合作，視為其中一步。

高市早苗 自民黨 眾議員 首相

延伸閱讀

美國南韓同意深化核動力潛艦合作 以加強嚇阻北韓

李在明訪陸後 南韓赴陸旅遊預訂人次大增近9成

高市早苗宣布解散眾議院 內閣支持率仍維持高水準

經濟日報社論／日本政經動盪 留意連鎖效應

相關新聞

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

高市早苗立軍令狀 「眾院沒過半就下台」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗廿六日首度表明，預定二月八日舉行的眾議員大選，若該黨與日本維新會組成的執政聯盟未能過...

澤倫斯基：美對烏安保文件已備好 只待簽署

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日在立陶宛維爾紐斯的記者會中指稱，美國提供的安全保證，是烏國最重要的安全保證，「這份文件已百分之百...

加總理稱無意與中談自貿 川普續嘲諷「中國正接管加國」

加拿大總理卡尼廿五日說，無意與中國大陸達成自由貿易協定。但美國總統川普同日持續批評加國，聲稱加國正遭大陸接管。

雨中聲援波索納洛 巴西首都逾千人集會遇雷擊釀89傷

巴西消防單位表示，前極右派總統波索納洛的支持者今天在首都巴西利亞舉行集會時，附近區域遭遇雷擊，造成89人受傷

Grok生成性AI深偽圖 歐盟調查馬斯克旗下X平台

歐盟今天調查馬斯克（Elon Musk）擁有的X社群平台，聚焦其AI聊天機器人Grok生成女性及未成年人遭性化處理的深偽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。