聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基：美對烏安保文件已備好 只待簽署

聯合報／ 國際中心／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）廿五日在維爾紐斯和東道主立陶宛總統瑙塞達會面，出席紀念反抗帝俄統治的活動。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基（左）廿五日在維爾紐斯和東道主立陶宛總統瑙塞達會面，出席紀念反抗帝俄統治的活動。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日在立陶宛維爾紐斯的記者會中指稱，美國提供的安全保證，是烏國最重要的安全保證，「這份文件已百分之百準備好，我們正等待合作夥伴確認簽署的日期和地點；文件簽署後將送交美國國會和烏克蘭國會進行批准」。

美俄烏談判代表廿三、廿四日在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行三方工作小組會議，討論華府所提的結束俄烏戰爭方案架構，但尚未達成協議；美方由美國中東特使威科夫、川普女婿庫許納和美國聯邦總務署（ＧＳＡ）聯邦採購服務局（ＦＡＳ）局長格倫鮑姆代表。美國官員在會後說，俄烏都表示願繼續對話，二月一日可望在阿布達比展開進一步討論。

澤倫斯基說，在阿布達比討論美方提出的廿點俄烏和平計畫及相關棘手問題，一開始雖有許多疑難，但現在已減少；俄國想盡一切可能使基輔放棄自俄國近四年前入侵烏國以來，仍拿不下的烏東部分地區，但基輔堅持烏國領土完整必須獲得維護的立場始終沒動搖。

澤倫斯基還說，這是烏俄立場根本分歧，美方正致力尋覓折衷之道。他並聲稱，「包含美國，相關各方均必須準備好妥協」。

另外，華爾街日報廿五日報導，在俄羅斯入侵烏克蘭與川普政府欲奪取格陵蘭的雙重壓力下，去年歐洲國防支出估計達五千六百億美元，是十年前的兩倍。

根據英國智庫國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）估算，若要全面取代目前駐歐美軍的戰力，成本需達約一兆美元（約台幣卅一點七兆元），且須克服在製造匿蹤戰機、長程飛彈與建立衛星情報等領域的不足。

俄烏戰爭 澤倫斯基 烏克蘭 川普 俄國

延伸閱讀

澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件百分之百準備就緒

烏美俄三方首度會談 克宮堅持烏軍撤出頓巴斯才停火

澤倫斯基演說 點名台灣零件助俄製造飛彈

澤倫斯基突批台 學者籲烏：為助中發展軍武道歉

相關新聞

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

高市早苗立軍令狀 「眾院沒過半就下台」

日本首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗廿六日首度表明，預定二月八日舉行的眾議員大選，若該黨與日本維新會組成的執政聯盟未能過...

澤倫斯基：美對烏安保文件已備好 只待簽署

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日在立陶宛維爾紐斯的記者會中指稱，美國提供的安全保證，是烏國最重要的安全保證，「這份文件已百分之百...

加總理稱無意與中談自貿 川普續嘲諷「中國正接管加國」

加拿大總理卡尼廿五日說，無意與中國大陸達成自由貿易協定。但美國總統川普同日持續批評加國，聲稱加國正遭大陸接管。

雨中聲援波索納洛 巴西首都逾千人集會遇雷擊釀89傷

巴西消防單位表示，前極右派總統波索納洛的支持者今天在首都巴西利亞舉行集會時，附近區域遭遇雷擊，造成89人受傷

Grok生成性AI深偽圖 歐盟調查馬斯克旗下X平台

歐盟今天調查馬斯克（Elon Musk）擁有的X社群平台，聚焦其AI聊天機器人Grok生成女性及未成年人遭性化處理的深偽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。