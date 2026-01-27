澤倫斯基：美對烏安保文件已備好 只待簽署

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日在立陶宛維爾紐斯的記者會中指稱，美國提供的安全保證，是烏國最重要的安全保證，「這份文件已百分之百準備好，我們正等待合作夥伴確認簽署的日期和地點；文件簽署後將送交美國國會和烏克蘭國會進行批准」。

美俄烏談判代表廿三、廿四日在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行三方工作小組會議，討論華府所提的結束俄烏戰爭方案架構，但尚未達成協議；美方由美國中東特使威科夫、川普女婿庫許納和美國聯邦總務署（ＧＳＡ）聯邦採購服務局（ＦＡＳ）局長格倫鮑姆代表。美國官員在會後說，俄烏都表示願繼續對話，二月一日可望在阿布達比展開進一步討論。

澤倫斯基說，在阿布達比討論美方提出的廿點俄烏和平計畫及相關棘手問題，一開始雖有許多疑難，但現在已減少；俄國想盡一切可能使基輔放棄自俄國近四年前入侵烏國以來，仍拿不下的烏東部分地區，但基輔堅持烏國領土完整必須獲得維護的立場始終沒動搖。

澤倫斯基還說，這是烏俄立場根本分歧，美方正致力尋覓折衷之道。他並聲稱，「包含美國，相關各方均必須準備好妥協」。

另外，華爾街日報廿五日報導，在俄羅斯入侵烏克蘭與川普政府欲奪取格陵蘭的雙重壓力下，去年歐洲國防支出估計達五千六百億美元，是十年前的兩倍。

根據英國智庫國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）估算，若要全面取代目前駐歐美軍的戰力，成本需達約一兆美元（約台幣卅一點七兆元），且須克服在製造匿蹤戰機、長程飛彈與建立衛星情報等領域的不足。