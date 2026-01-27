加國總理急滅火 川普不埋單 卡尼：無意與陸簽自貿協定

快訊

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

加拿大總理卡尼25日說，無意與中國大陸達成自由貿易協定。但美國總統川普同日持續批評加國，聲稱加國正遭大陸接管。

對川普揚言若中加達成相關協議，將對加國輸美商品徵收100%關稅，卡尼強調將尊重美墨加自貿協定（USMCA），而根據該協定，加方絕不會在沒先知會美墨下，就與大陸等「非市場經濟體」達成自貿協定。

卡尼還說，加中1月稍早的協議，旨在調整幾年來懸而未決的貿易問題，均符合USMCA。卡尼自14至17日訪陸時宣布達成初步貿易協議，大幅調降大陸電動車進口關稅，交換陸方調降對加國輸陸農漁產品徵收的高關稅。

但川普25日仍在Truth Social寫道，「中國正成功且徹底接管曾經偉大的加拿大，這一切真令人難過」，但願中國別動加國的冰球運動。

川普還寫道，「加拿大正系統性地自我毀滅」，且「中加貿易協議」將是史上最糟協議之一，加國所有企業將因此遷往美國。

美國財長貝森特25日說，川普對加國徵收的新關稅是否生效，將取決於中加是否達成更進一步的自貿協定，以及美方是否認定加國允許大陸傾銷商品，加國不能成為大陸對美國傾銷價廉商品的破口。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆26日在例行記者會中說，中加構建新型戰略夥伴關係，對妥善解決雙邊經貿問題做出若干具體安排，不針對任何第三方。

訪陸中的芬蘭總理歐爾波26日會見大陸商務部長王文濤。王文濤說，希望芬蘭在歐盟內部促進與大陸的經濟合作。

歐爾波則直言貿易障礙問題，強調芬企應在大陸享有平等的競爭環境。歐爾波27日預定會見大陸國家主席習近平，除了俄烏戰爭，外界也關注「習歐會」是否會討論格陵蘭及北極議題。

