人權組織：伊朗示威潮已釀近6千死 逾4萬人被捕

人權組織今天表示，伊朗安全部隊鎮壓示威潮期間，已有近6000人喪生。與此同時，德黑蘭當局警告美國不應干預伊朗局勢。

法新社報導，伊朗示威潮始於去年12月底，起因為民眾對經濟不滿，但之後演變為大規模反政府運動，自今年1月8日起連日爆發街頭示威。

人權團體指控，伊朗當局進行前所未有的鎮壓行動，在斷網措施掩蓋下，直接對示威者開槍，迄今斷網已持續18天。

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）今天指出，已確認伊朗示威期間有5848人遇害，包括209名安全部隊成員，至少有4萬1283人被捕。

儘管美國總統川普一度似乎有意退讓，可能放棄對伊朗進行軍事干預，但他後來又堅稱軍事介入仍是選項。他上週指稱，華府已派遣一支「龐大艦隊」駛往該地區，以防萬一。

伊朗外交部今天警告，對於任何侵略行徑，伊朗將採取全面且令對方後悔的回應。