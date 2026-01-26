Grok生成性AI深偽圖 歐盟調查馬斯克旗下X平台

歐盟今天調查馬斯克（Elon Musk）擁有的X社群平台，聚焦其AI聊天機器人Grok生成女性及未成年人遭性化處理的深偽影像，這是國際社會近期反擊這項工具的最新行動。

法新社報導，Grok近期爆發爭議，原因是外界發現用戶僅需輸入簡單文字指令，例如「讓她穿上比基尼」或「脫掉她的衣服」，就能將女性與兒童的影像加以性化。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）表示：「在歐洲，我們絕不容忍這種不可思議的行為，例如對女性與兒童進行數位脫衣。」

她在給法新社的聲明中說：「很簡單，我們不會把同意權與兒童保護交給科技公司胡作非為、牟取利益。非法影像造成的傷害極其真實。」

歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）則說，這次調查將「釐清X平台是否已履行歐盟數位服務法（DSA）所要求的法律義務」。數位服務法是用以規範網路巨頭。

她強調，歐盟女性與兒童的權益，不能成為X平台服務帶來的「附帶損害」。

布魯塞爾方面表示，當局正調查X是否妥善控管「在歐盟範圍內傳播非法內容所帶來的風險，例如遭變造的露骨性影像，包括可能構成兒少性虐待的內容」。

非營利監督機構「對抗網路仇恨中心」（Center forCountering Digital Hate, CCDH）日前發布研究指出，Grok在11日內生成約300萬張女性及兒童遭性化處理的影像。

作為這次新調查的一部分，歐盟表示正擴大對X平台現有的調查，目的是打擊非法內容和訊息操弄的擴散。