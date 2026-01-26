雨中聲援波索納洛 巴西首都逾千人集會遇雷擊釀89傷
巴西消防單位表示，前極右派總統波索納洛的支持者今天在首都巴西利亞舉行集會時，附近區域遭遇雷擊，造成89人受傷。
法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）以些微差距連任失敗後，去年被依帶頭發動未遂政變的罪名判處27年徒刑，數以千計民眾今天在雨中聲援波索納洛。
網路上流傳的畫面顯示，撐著各色雨傘、身穿塑膠雨衣的群眾，被突如其來的閃光和轟隆聲嚇呆。
消防單位告訴法新社，他們在現場治療89人，其中47人送醫，11人「需要重大醫療照護」。
這場集會是由巴西國會議員費瑞拉（NikolasFerreira）發起，訴求為波索納洛爭取「特赦」。
波索納洛目前被關在巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex）。
波索納洛2018年競選期間遇刺受傷，至今仍受嚴重併發症所苦。他去年12月接受腹股溝疝氣手術以及緩解反覆打嗝症狀的治療，在醫院待了一週。
波索納洛這個月在獄中跌倒，隨後接受檢查，未發現嚴重傷勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言