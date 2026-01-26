快訊

AI漣漪效應浮現 野村大升2檔半導體股目標價高達五成

美再現關門危機 黃金衝5100美元、台指期夜盤力爭上游

雨中聲援波索納洛 巴西首都逾千人集會遇雷擊釀89傷

中央社／ 巴西利亞25日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。 路透社
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。 路透社

巴西消防單位表示，前極右派總統波索納洛的支持者今天在首都巴西利亞舉行集會時，附近區域遭遇雷擊，造成89人受傷。

法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）以些微差距連任失敗後，去年被依帶頭發動未遂政變的罪名判處27年徒刑，數以千計民眾今天在雨中聲援波索納洛。

網路上流傳的畫面顯示，撐著各色雨傘、身穿塑膠雨衣的群眾，被突如其來的閃光和轟隆聲嚇呆。

消防單位告訴法新社，他們在現場治療89人，其中47人送醫，11人「需要重大醫療照護」。

這場集會是由巴西國會議員費瑞拉（NikolasFerreira）發起，訴求為波索納洛爭取「特赦」。

波索納洛目前被關在巴西利亞的帕普達監獄（Papuda Penitentiary Complex）。

波索納洛2018年競選期間遇刺受傷，至今仍受嚴重併發症所苦。他去年12月接受腹股溝疝氣手術以及緩解反覆打嗝症狀的治療，在醫院待了一週。

波索納洛這個月在獄中跌倒，隨後接受檢查，未發現嚴重傷勢。

波索納洛 巴西 雨傘

延伸閱讀

澳洲國慶兩樣情 原住民抗議與反移民示威交鋒

全球市場觀測站／巴西股漲 前景看俏

3城市搜尋度增加！巴西將對大陸公民免簽 旅遊業看好帶動南美遊

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

相關新聞

德國柏林驚傳槍響5人傷、2人傷勢危及生命 警逮捕數名嫌疑人

德國媒體報導，柏林當地時間25日下午5時左右發生槍擊事件，造成5人受傷，據信其中2人傷勢危及生命；當地警方已在現場逮捕數...

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公...

菲律賓渡輪船難增至15死！外媒曝「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

美聯社報導，菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日凌晨失控沉船，官方證實已救出至少316名乘客，並尋獲15具遺體，另...

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

2025年底伊朗各地街頭出現示威人潮，同時，伊朗當局於2026年1月8日切斷了全國的網路、電話線路等通訊管道，讓伊朗再度與世隔絕。從那時開始，8千多萬名伊朗民眾生活在資訊真空之中，只能透過官方管道獲取新聞。到本文刊登前夕，伊朗斷網天數已經超過2週，打破先前紀錄，且為了繼續壓制民眾，網路也沒有解禁跡象。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

雨中聲援波索納洛 巴西首都逾千人集會遇雷擊釀89傷

巴西消防單位表示，前極右派總統波索納洛的支持者今天在首都巴西利亞舉行集會時，附近區域遭遇雷擊，造成89人受傷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。