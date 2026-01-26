書院家族制打破年級框架共學 台灣理想中學越南開花

面對世界變動，中學教育改革迫在眉睫。為落實博雅教育與個別化教學的趨勢，台灣教育工作者在越南堅持理想，透過打破年級隔閡的書院家族制創造學習的夢幻堡壘，給予學生自主空間，勇敢自信築夢。

尊重學生自主與差異性的個別化教學已是全球高中趨勢，選修課為主、必修為輔。如此一來，「班級導師」難以經營很少見面的班級，傳統班級導師制成了個別化學習發展的障礙，這是台灣、越南等國教育改革面臨的困境。

於此同時，由台灣人在越南胡志明市創辦的丁善理紀念中學（Lawrence S. Ting School，LSTS），以「書院－家族制」另闢蹊徑，獲得師生與家長認可，在越南打造學習的夢幻堡壘。

這所完全中學的高中校區由約1000位9到12年級學生組成；5分鐘車程外的國中校區則是1000位6到8年級學生。中學授課以越南文為主，許多選修與社團活動則以英文進行。

走進丁善理中學高中校區嶄新光亮的大堂，映入眼簾的是從天而降的紅、藍、黃、綠四色大旗、中間4座LED圓形燈柱，以及周邊建築模型、科學研究、機器人等琳琅滿目的學生作品。

這背後，是名為「書院－家族制」（House-FamilySystem）的制度實驗，一場成果驚艷的教育革命。

●書院－家族制 打破年級框架共學共好

LSTS打破9到12年級限制，將學生跨年級分為4個書院（House），各書院下有8個家族（Family），由約32位不同年級學生組成。除各年級的學術班課程外，每天晨讀、午餐皆是以家族為單位行動。

家族老師有專屬教室，每週固定的家族時間、家族會議與晨讀都在此進行。家族老師帶領跨年級同學共同學習、分享、規劃及投入各種活動。

另外，書院每學期也有幾次聚會，聯合旗下家族共同學習或競賽，亦或合作參與社區服務。每個書院有專屬大型學習空間，作為書院家族活動基地。

提到書院－家族制，曾為建中校長的總校長陳偉泓告訴中央社，這個制度的首要目標就是適應未來，符合個別化學習趨勢。

第2個目標是「典範學習」。高年級引導低年級學生，低年級學生則以高年級為楷模，培養團隊精神與領導能力。第3個優勢，陳偉泓說，是能幫學生建立橫向與縱向人脈，「畢業後人脈將更為寬廣」。

辯論社社長、10年級的武天安（Vũ Thiên An）告訴記者，LSTS與其他學校最不一樣的地方，就是書院－家族「讓各年級學生成為一家人」。

「透過這個系統及每天的活動，我們學會如何社交、走出自己的小世界，突破框架思考。因為不同的年齡、團體都讓我們體會不同事物，我們從彼此身上學習，而非像傳統體系那樣大多待在同一個年級」。

學生運作委員會主席、11年級的梅南英（Mai NamAnh）則表示，「多虧House-Family系統，我遇見了很多沒想過會遇到的人，包括不同年級的朋友，我們意外擁有共同興趣，我也從他們身上學到許多。因此，『連結』是最大收穫」。

●博雅教育培養全人 給予學生自發打造未來空間

世界快速變動，教導學生如何生活、思考、適應全球化的博雅教育越發重要。陳偉泓指出，LSTS的使命，就是培養學生成為「終身學習者」和「全球公民」，與博雅教育契合。

儘管很多學校都以此為宗旨，但落實並不容易。丁善理中學透過書院－家族制、課程軟體規劃及教室硬體設計等層面，達成目標。

學生發展計畫的負責老師蔡何明月（Thái Hà MinhNguyệt）表示，LSTS與他校最大差別，在於「給予學生更多空間去做課業之外的事。我們教導他們設立優先順序，先了解自己需要什麼，並以此目標排出優先序位」。

學生感受深刻。梅南英告訴記者，她學習到「要對自己的選擇勇敢、有自信。老師鼓勵我們嘗試學校的各種活動、跨出舒適圈」。

12年級的范武英書（Phạm Vũ Anh Thư）認為學校的特色，是鼓勵自主權和領導力。「老師激勵我們主動自發，以青年培力的形式練習領導能力」。

武天安也說，「學校教導我們最重要的事，是我們能選擇自己的道路、設計自己的生涯，也就是給予我們打造未來的自由與創意」。

●成績不是一切 以行動養成關懷社會的全球公民

服務學習，是培養全球公民意識與能力的路徑。LSTS有學校、書院，以及學生跨家族自主提案的多層級服務學習活動。

透過服務，「學生能體認到對社會、地球負有責任，這是成為全球公民的第一步」。此外，學生在過程中習得技能，「也更有能力貢獻社區和環境」，陳偉泓說。

讓學生自主參與活動、提供不同選擇，這在台灣、越南等「成績至上」的社會，都面臨來自家長、甚至老師的挑戰。

陳偉泓指出，成績還是重要，只是並非「最重要」，而是和其他面向一樣重要，「我們希望學生在平衡的環境裡發展和成長」。

書院導師阮德輝（Nguyễn Đức Huy）便以「成長」一詞形容LSTS。他說，成長不只體現在成績，或是升學率等表面成果上，更體現在對社會的付出、學生全面發展，以及學生在未來職涯道路的成就上。「這種涵蓋各個層面的成長，是學校令我最深刻感動的地方」。

教師阮永孟（Nguyễn Vĩnh Mạnh）則形容學校為「真實生活」（real-life），因它「真實映照了外面的社會生活」。

阮永孟說，「它幫學生提前做好準備，累積最重要的行囊。當有一天走出校園，大家已經擁有屬於自己的課題與經驗，能夠在未來的人生道路上走得更加穩健、更加成熟」。

即將升大學的范武英書展現成熟一面。她認為，教育不應只被成績限制，應有更宏觀的途徑去評估學生，在這方面LSTS做得很棒。「除了學業，我們也應有社交與服務生活，回饋社群，而非只在課堂唸書。當我參與社區服務，我感到有所貢獻，感受自己對社區與國家的價值」。

●孩子改變播下信任種子 台灣教育理想越南開花

胡志明市第7郡新市鎮開發的推動者，是深耕35年的台灣富美鑫集團。創辦人丁善理生前表示，「來越南投資，並非要帶走什麼，而是要留下什麼」，教育是最好方式，「辦學是為了回饋越南，為其培養人才」，陳偉泓說。

陳偉泓與曾任百齡高中校長的副總校長邱淑娟推動LSTS與台灣的校際連結與交流，包括與建國中學、北一女中、台南一中的合作；台北美國學校、亞太美國學校舉辦競賽，LSTS同學也受邀參與。

學生不僅熱愛赴台旅遊，也開始把台灣當作未來升學目標之一。陳偉泓分析，「台灣有很多優勢，學費也是優勢，且台灣的教育品質本來就很好，一定會有學生把台灣當作目標，我相信會越來越多」。

打破框架的陳偉泓坦言自己「很幸運」，因辦學理念已獲家長贊同，阻力相對小。信任是一切的基礎，包括家長是否相信校方、相信理念，以及教職人員是否相信「成績不是最重要的事」。

陳偉泓說：「這是需要被突破、改變的。我們比較幸運的是，想法上已經改變；作法上也得到了認可」。而家長願意相信，「是因看到孩子的改變，這就是最大的認可」。