快訊

民眾黨版軍購條例草案 國防部晚間發4大聲明

涉逃漏稅200億韓元破演藝圈紀錄 車銀優打破沉默道歉了

遭4車輾斃 25歲替代役男國立大學畢業擁雙學士學位

烏美俄會談擬2/1重啟 克宮堅持基輔交出整個頓巴斯

中央社／ 莫斯科26日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫。圖／路透社
克里姆林宮發言人培斯科夫。圖／路透社

烏克蘭美國俄羅斯上週末在阿布達比召開三方會談後，俄國克里姆林宮今天重申，烏國讓渡整個頓巴斯領土對俄方仍是達成和平協議的根本前提。美方官員則透露，相關磋商預計2月1日重啟。

路透社報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）一再表示，除非烏克蘭願在和平協議中放棄整個頓巴斯（Donbas）地區，否則俄國將以武力奪取。俄軍目前掌控頓巴斯地區約9成土地。

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說道：「這不是秘密，這是我們一貫的立場，也是我們總統的立場。作為安克拉治（Anchorage）方案的一部分，領土議題對俄方具有根本重要性。」

根據親近克里姆林宮的消息人士，所謂安克拉治方案，是俄方稱美國總統川普（Donald Trump）與普丁去年8月在阿拉斯加峰會達成的共識。

同一消息來源指出，這項提議設想烏克蘭將把整個頓巴斯讓給俄羅斯，並凍結東部跟南部其他現行前線，作為俄烏兩國日後達成任何和平協議的前提。

不過烏克蘭一再強調，不會交出俄羅斯未能在戰場上奪取的領土。

法新社報導，克里姆林宮今天也提到，美國斡旋下在阿拉伯聯合大公國舉行的三方會談展現「建設性精神」，但仍有「大量工作要做」。

烏美俄三國會談尚未達成協議，預計下週末召開更多磋商。根據一名美國官員的說法，在阿聯舉行的三方會談將於2月1日重啟。

俄羅斯 美國 烏克蘭

延伸閱讀

G7無人響應？川普成立和平理事會 目前僅「這些國家」加入

美俄特使達沃斯會面 稱烏克蘭和平會談具建設性

南韓民調：民眾對高市早苗好感度高於美中俄領袖

歐盟：與普丁談判烏克蘭議題時機尚未成熟

相關新聞

德國柏林驚傳槍響5人傷、2人傷勢危及生命 警逮捕數名嫌疑人

德國媒體報導，柏林當地時間25日下午5時左右發生槍擊事件，造成5人受傷，據信其中2人傷勢危及生命；當地警方已在現場逮捕數...

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公...

菲律賓渡輪船難增至15死！外媒曝「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

美聯社報導，菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日凌晨失控沉船，官方證實已救出至少316名乘客，並尋獲15具遺體，另...

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

2025年底伊朗各地街頭出現示威人潮，同時，伊朗當局於2026年1月8日切斷了全國的網路、電話線路等通訊管道，讓伊朗再度與世隔絕。從那時開始，8千多萬名伊朗民眾生活在資訊真空之中，只能透過官方管道獲取新聞。到本文刊登前夕，伊朗斷網天數已經超過2週，打破先前紀錄，且為了繼續壓制民眾，網路也沒有解禁跡象。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

烏美俄會談擬2/1重啟 克宮堅持基輔交出整個頓巴斯

烏克蘭、美國與俄羅斯上週末在阿布達比召開三方會談後，俄國克里姆林宮今天重申，烏國讓渡整個頓巴斯領土對俄方仍是達成和平協議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。