快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

中央社／ 緬因州班戈25日綜合外電報導
墜機當時，新英格蘭地區（New England）以及美國大部分地區正遭遇大規模冬季風暴侵襲。(美聯社)
墜機當時，新英格蘭地區（New England）以及美國大部分地區正遭遇大規模冬季風暴侵襲。(美聯社)

美國聯邦航空總署（FAA）表示，一架載有8人的私人飛機，今天晚上在緬因州班戈國際機場（Bangor InternationalAirport）起飛時墜毀。

美聯社報導，這架龐巴迪挑戰者600型（BombardierChallenger 600）飛機於晚上7時45分左右墜毀，目前尚未有關於機上人員狀況的進一步消息。FAA和美國國家運輸安全委員會（National Transportation SafetyBoard）已著手調查這起事故。

墜機當時，新英格蘭地區（New England）以及美國大部分地區正遭遇大規模冬季風暴侵襲。班戈（Bangor）今天持續降雪，與全國多地情況相同。

機場發布聲明表示，緊急救援人員已在現場處理，機場在發生這起單一飛機起飛事故後已關閉。

班戈國際機場提供直飛奧蘭多（Orlando）、華盛頓（Washington, D.C.）、夏洛特（Charlotte）等地航班，距離波士頓（Boston）約320公里。

整個週末，這場大規模風暴在美國東半部地區帶來大量雨夾雪、凍雨及降雪，導致大量航空和陸上交通停擺，並讓美國東南部數十萬戶家庭及商家停電。

美國 機場 飛機

延伸閱讀

台灣再面臨美豬美牛叩關 楊進添揭露來時路「可理解馬蔡的難」

AI 監控來襲！美國貨運業進入數位執法時代 鎖定非法外籍司機

回應美國關稅威脅…陸外交部：中加構建新型戰略夥伴關係 不針對第三方

2026年優質股機會浮現 國泰投顧：從追逐成長到擁抱品質

相關新聞

德國柏林驚傳槍響5人傷、2人傷勢危及生命 警逮捕數名嫌疑人

德國媒體報導，柏林當地時間25日下午5時左右發生槍擊事件，造成5人受傷，據信其中2人傷勢危及生命；當地警方已在現場逮捕數...

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公...

菲律賓渡輪船難增至15死！外媒曝「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

美聯社報導，菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日凌晨失控沉船，官方證實已救出至少316名乘客，並尋獲15具遺體，另...

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

2025年底伊朗各地街頭出現示威人潮，同時，伊朗當局於2026年1月8日切斷了全國的網路、電話線路等通訊管道，讓伊朗再度與世隔絕。從那時開始，8千多萬名伊朗民眾生活在資訊真空之中，只能透過官方管道獲取新聞。到本文刊登前夕，伊朗斷網天數已經超過2週，打破先前紀錄，且為了繼續壓制民眾，網路也沒有解禁跡象。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

美國聯邦航空總署（FAA）表示，一架載有8人的私人飛機，今天晚上在緬因州班戈國際機場（Bangor Internatio...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。