美國南韓同意深化核動力潛艦合作 以加強嚇阻北韓

南韓國防部表示，部長安圭伯與來訪的美國戰爭部政策事務次長柯伯吉（Elbridge Colby）今天舉行會談時同意，雙方將在首爾發展核動力潛艦上深化合作。

路透社報導，美國戰爭部23日公布的最新國防戰略報告才提到，美國預期在嚇阻北韓方面扮演「較為有限」角色，而由南韓負擔起主要責任。

南韓國防部在聲明中說，為強化南韓對朝鮮半島防衛的領導力及提升韓美兩國安全同盟關係，雙方視核動力潛艦合作為其中1步。

聲明並表示，安圭伯還請求讓戰時作戰管制轉移給首爾的進展速度能加快，以及讓同盟後續措施協調工作能更緊密。

現有約2萬8500名美軍駐紮的南韓去年已承諾，將把國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的3.5%。柯伯吉和其他美國官員已讚許這項行動可強化首爾在嚇阻平壤上扮演的角色。