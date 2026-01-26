印度慶祝共和國日 總統讚女性參與助國家發展

印度今天慶祝第77屆「共和國日」，總統慕爾穆特別點出女性對國家發展的重要性，並指政府也同樣不斷為提升女性地位做出努力。

印度憲法1950年1月26日生效，印度每年會在這天慶祝「共和國日」（Republic Day），今年在相當於國慶日這天，同時慶祝印度愛國歌曲「梵德瑪塔蘭」（Vande Mataram）發表150週年。

根據國防部發布的消息，今天慶祝活動以「梵德瑪塔蘭150週年」為主題，呈現這150年來印度輝煌的歷史、國家前所未有的發展成就、強大的軍事實力、充滿活力的文化多樣性以及民眾的積極參與。

印度政府今天循例在新德里（New Delhi）印度門（India Gate）前方的「盡責大道」（Kartavya Path）舉辦閱兵與遊行活動，歐洲聯盟（EU）理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）獲邀成為主賓，看得出印度與歐盟正積極提升雙邊關係。

閱兵開始前，印度總理莫迪（Narendra Modi）先到國家戰爭紀念碑（National War Memorial）獻花，總統慕爾穆（Draupadi Murmu）與柯斯塔、范德賴恩隨後抵達會場。

在直升機於空中灑下花瓣後，閱兵正式開始，印度、歐盟的旗手先後進場，印度軍方由陸軍率先展示各式戰車、直升機、飛彈、無人機後，包括駱駝、馬匹、犬隻在內的動物兵團也接著亮相。

之後海軍展示各式軍用艦艇、帆船、衛星；空軍則由飆風（Rafale）、米格-29（MiG-29）、蘇愷-30（Su-30）、美洲虎（Jaguar）等戰機編隊飛行。

慕爾穆在對全國民眾的致詞中表示，「共和國日」讓人審視印度過去、現在、未來的發展方向，「梵德瑪塔蘭」激發所有印度人的愛國情操，也讓各地印度人跨越語言等藩籬，齊心歌頌印度的偉大。

慕爾穆指出，印度的女性正打破刻板印象，積極為印度整體發展做出貢獻，超過1億名女性參加相關團體，從農業到航太、從自行創業到從軍報國，女性在各個領域都為印度的發展留下不可抹滅的印記，政府也努力提升女性健康、教育、安全、經濟等領域的福利與地位。

莫迪則在社群平台X發文向全國人民問候，他寫道，在這個象徵印度驕傲和榮譽的「共和國日」，應該注入新的活力和熱情，願建設「發展印度」（ViksitBharat）的決心更加堅定。

莫迪在另一賀文中提到，「共和國日」是印度獨立、憲法、民主價值觀的有力象徵，「這個日子讓我們團結一致，堅定了建設國家的信念」。

今天的「共和國日」慶祝活動，只有印度國內、外獲邀的政要、貴賓能在特定區域觀禮，也只有官方指定的人員能帶攝影機、腳架等器材進入，多數民眾在層層管制下，只能在活動現場外圍地區感受這場盛宴。

一名在現場外圍關注活動的印度民眾辛赫（SanuSingh）接受中央社記者訪問時說：「印度是偉大的國家，而且越來越強大，我對此十分開心，也非常驕傲。」

另名關注「共和國日」慶典的印度民眾夏瑪（Anjiuman Sharma）告訴中央社記者說：「對全世界來說，印度越來越重要了，我希望民眾的生活也能越來越好，大家都能賺更多的錢，有錢過好日子是我們最想要的。」

今天遊行中，有30輛花車，以「自由的真諦：梵德瑪塔蘭」（Swatantrata ka Mantra: Vande Mataram）和「繁榮的真諦：自力更生的印度」（Samriddhi kaMantra: Aatmanirbhar Bharat）為主題，並融合「梵德瑪塔蘭」共同呈現印度的快速發展，及豐富、多采多姿的文化多樣性。