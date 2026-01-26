電商酷澎個資外洩案 韓警方估影響逾3000萬用戶

韓國警方今天表示，據信電商平台酷澎（Coupang）超過3000萬用戶的個資遭外洩，不排除聲請羈押警方兩度傳喚未到的酷澎臨時執行長羅傑斯（Harold Rogers）。

韓聯社報導，首爾警察廳廳長朴正輔在記者簡報會做出上述表示，駁斥酷澎自行調查後對外公布僅3000份個資外洩一說。

朴正輔指出，「目前尚無法確認外洩個資的實際規模，但我們認為超過3000萬個帳戶的個資已遭竊取」，強調有必要釐清酷澎是否刻意短報個資外洩範圍。

酷澎去年12月25日公布個資外洩調查結果，稱一名中國籍前員工竊取3300萬用戶個資，但只儲存3000份資料。

韓國警方分別在1月5日和14日傳喚羅傑斯到案說明酷澎內部調查具體情況，但他皆未現身。警方已發出第三次通知書，距離通知書上指定日期尚有一段時間。

記者詢及若羅傑斯再次未到案說明，警方是否對他發出逮捕令，朴正輔回應說，須先確認未到場理由，難以一概而論。

不過，朴正輔並未排除聲押的可能性，強調會依照標準程序對待所有人，若符合特定條件，警方就會聲請逮捕令。

一般而言，韓國警方會對無視3次以上傳喚通知的人士聲請逮捕令。