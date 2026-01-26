菲南市長遭人發射火箭彈伏擊 生涯第4度逃過死劫

菲律賓南部一座城市的市長昨天遭人當街發射火箭推進榴彈（RPG）伏擊，幸因座車防彈而逃過一劫。總統小馬可仕指示警方採取行動，追查幕後主使人，加強維護地方治安。

事件發生在南馬吉丹奧省（Maguindanao del Sur）沙里夫．阿瓜克市（Shariff Aguak）。當天清晨，市長阿克馬．安帕端（Akmad Ampatuan）乘坐防彈休旅車返家，在市區大街遭人持火箭推進榴彈攻擊。

阿克馬的座車受損，阿克馬本人無恙，2名隨扈受到輕傷。警方於數小時後查到涉案嫌犯行蹤，雙方爆發槍戰，有3嫌被擊斃，並在他們的藏匿處發現火箭發射器及多支高火力長槍。

阿克馬之子、副市長哈吉．安帕端（HadjiAmpatuan）在臉書公布監視器影象，許多民眾大為震驚，以為這樣的情節只會發生在電影中。

菲律賓總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）今天在記者會上表示，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）譴責此次暴力事件，並已指示內政部與警方立即採取行動，查明幕後主使，同時加強地方治安，防止類似攻擊再度發生。

另一方面，「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM）政府也發表聲明譴責此事件，並已指示相關單位徹查，確保將涉案者繩之以法。

阿克馬出身當地安帕端政治家族。這個家族涉及2009年震驚國際的馬吉丹奧選舉大屠殺事件，包括30多名記者在內的58人喪生。阿克馬事後與家族決裂，出庭指認族人。

阿克馬自2010年以來已4度遭遇伏擊，計造成4名隨扈死亡。

中華民國外交部2024年5月對南馬吉丹奧省所在的民答那峨島（Mindanao）發布第3級橙色警示，指出當地恐怖主義活動尚存、治安堪慮，建議國人避免非必要旅行。