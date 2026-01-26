委內瑞拉再釋104名政治犯 反對派與人權團體批太慢

快訊

中央社／ 卡拉卡斯25日綜合外電報導

在美國施壓下，委內瑞拉正逐步釋放政治犯，委國人權組織「刑事司法論壇」指出今天有104人獲釋，不過委國反對派及人權團體仍批評這個過程進展緩慢。

法新社報導，刑事司法論壇（Foro Penal）在社群媒體X平台宣布：「我們已核實委內瑞拉今天有104名政治犯獲釋。」

根據刑事司法論壇的律師西米歐布（GonzaloHimiob），今天首批獲釋者是於凌晨被釋放。

美國三角洲部隊（Delta Force）本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）抓捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，羅德里格斯（DelcyRodriguez）接任成為臨時總統，並承諾釋放「大批」被監禁的馬杜洛政權反對者。

委內瑞拉當局表示，自去年12月以來已釋放626名政治犯，但刑事司法論壇這段時間所記錄到的獲釋人數僅約一半。

被關押政治犯的親友們則在監獄外紮營露宿，等待他們獲釋。

