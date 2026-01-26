俄羅斯影子艦隊是什麼？ 運作方式與反制措施一次看

法國近日攔截一艘疑似屬於俄羅斯「影子艦隊」的油輪，再度引發外界關注這類船隻，以下為法新社所彙整的影子艦隊船舶據稱為規避西方制裁的運作方式、歐美反制措施及俄國回應。

●什麼是影子艦隊？

俄羅斯據報建立了一支由所有權不透明的老舊油輪組成的艦隊，以規避歐盟、美國和七大工業國集團（G7）因俄國2022年全面侵略烏克蘭而施加的制裁。

這些制裁奠基於對俄羅斯原油價格設定上限，藉此限縮莫斯科可用於戰爭的營收，此舉讓許多運載俄油的油輪無法取得西方的保險及航運系統服務。

歐盟列出598艘被禁止停泊歐洲港口及使用海事服務的船隻；美國也列出183艘這類船舶，並主張有權在境外對其採取行動。

●影子艦隊如何運作？

根據專家說法及歐洲議會（European Parliament）簡報，影子艦隊會隱藏船隻所有權、確保管理船隻的公司設在俄羅斯境外、懸掛權宜船旗或甚至假旗。

此外，有人觀察到這些船隻會關掉船舶自動識別系統（AIS），在海上「隱形」以進行船對船的俄油轉運。

許多這類船舶已相當老舊，這意味著若遭扣押或因漏油事故被沒收，船東承受的損失也有限。

經營「俄油追蹤」（Russian Oil Tracker）計畫的基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）指出：「運載原油的俄羅斯影子艦隊船隻最常使用的3種旗幟為假旗/不知名旗、獅子山、喀麥隆。」

根據基輔經濟學院，這些船舶的管理公司則位於阿拉伯聯合大公國、塞席爾、模里西斯、馬紹爾群島及其他地方。

基輔經濟學院也表示：「印度仍是俄羅斯海運原油最大進口國，占俄國總出口4成。」

●各國採取何種反制措施？

美國本月初強化了對俄羅斯石油產業的制裁，包括影子艦隊。

美軍本月7日在北大西洋扣押1艘懸掛俄羅斯旗幟的油輪，白宮稱該船隻「因掛假旗而被認定為無國籍」。

根據政治新聞網POLITICO去年10月看到的歐盟外交政策文件，歐盟正考慮擴大登檢俄羅斯影子艦隊船隻的權力。

法國海軍22日在地中海登檢一艘疑似屬於俄羅斯影子艦隊的油輪，英國表示為法方攔截行動提供追蹤及監控支援。

●俄羅斯如何回應？

法國去年9月底扣押一艘名為「波拉卡」（Boracay）、據稱懸掛貝南國旗且與俄羅斯有關的船隻時，俄國總統普丁（Vladimir Putin）譴責此舉為「海盜行徑」。

美國本月初扣押前述油輪後，俄羅斯外交部警告這麼做可能「導致軍事與政治緊張進一步加劇」，並擔憂「華府有意製造嚴峻的國際危機局勢」。