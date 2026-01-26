中國大使館與政界交鋒升溫 菲外交部再提嚴正交涉

中國駐菲律賓大使館近來頻頻與菲律賓政府官員及國會議員隔空交鋒，菲律賓外交部今天向中國大使館提出「嚴正交涉」，呼籲中方在公開發言上保持理性、專業與相互尊重，以免壓縮雙邊外交空間。

菲律賓外交部今天發表聲明說，已就中國大使館與參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）、潘吉里納（FrancisKiko Pangilinan）、杜爾弗（Erwin Tulfo）及其他政府官員言辭交鋒升溫一事，向中方提出「嚴正交涉」及表達「高度關切」。

菲律賓外交部重申，支持官員捍衛菲律賓主權、主權權利與管轄權，並指出他們的觀點以及其他不同的意見，都是「民主社會多元思想運作的一部分」。

聲明表示，菲律賓珍視為捍衛國家立場而進行的公開辯論，但同時也強調，公共場域的交流應建立在「理性、專業與相互尊重」之上，且這些原則並不與國家利益相衝突。

菲律賓外交部相信，言行審慎至關重要，如此雙方交流才不致破壞外交空間以及其他非敏感合作領域，例如建立海巡單位正式溝通管道、發展海洋氣象合作、重振經貿關係、農業合作以及人員往來等。

菲中這波言辭交鋒可追溯至去年12月下旬。當時中國在南海援助了數名菲律賓漁民，並公布於社群平台。菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（JayTarriela）在致謝的同時，指控中國利用此事作秀，雙方的激烈交鋒就此展開。

塔瑞耶拉1月14日在一所大學演講時，使用了中國國家主席習近平漫畫照，搭配「中國為何始終是霸凌者」的文字，雙方對立加深，中國外交部22日向菲律賓提出「嚴正交涉與強烈抗議」。

除了塔瑞耶拉與洪迪薇等人之外，中國大使館近週也為主權爭議與眾議員德利馬（Leila de Lima）、狄歐克諾（Chel Diokno）、菲律賓國家海事委員會（NMC）、智庫Stratbase執行長曼希特（DindoManhit）、菲律賓前總統府政務顧問亞馬斯（RonaldLlamas）等人展開言語交鋒。

由於中國大使館警告部分菲律賓官員「停止挑釁」否則將「付出代價」，有菲律賓媒體認為中國大使館已成為「戰狼」，但中國大使館則強調，對於外界抨擊中國，中國有自我辯護與反擊的權利。