德國柏林驚傳槍響5人傷、2人傷勢危及生命 警逮捕數名嫌疑人

2025年底伊朗各地街頭出現示威人潮，同時，伊朗當局於2026年1月8日切斷了全國的網路、電話線路等通訊管道，讓伊朗再度與世隔絕。從那時開始，8千多萬名伊朗民眾生活在資訊真空之中，只能透過官方管道獲取新聞。到本文刊登前夕，伊朗斷網天數已經超過2週，打破先前紀錄，且為了繼續壓制民眾，網路也沒有解禁跡象。

2026-01-26 12:13