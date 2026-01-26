聽新聞
德國柏林驚傳槍響5人傷、2人傷勢危及生命 警逮捕數名嫌疑人
德國媒體報導，柏林當地時間25日下午5時左右發生槍擊事件，造成5人受傷，據信其中2人傷勢危及生命；當地警方已在現場逮捕數名嫌犯，正在進一步調查。
波蘭電視台（TVP）26日引述德媒「畫報」報導說，事發地點為柏林蒂爾加滕區（Tiergarten district）的一棟公寓，其中一名傷者自行前往附近的聖方濟各醫院（St. Francis Hospital）就醫。
另外，醫護人員在現場救治一名重傷的女子、一名男子及另外2人，隨後將他們送醫。當地警方發言人說，暫無更多資訊可提供。
畫報指出，當地警方正在現場調查，事發公寓大樓和醫院都已受到武裝戒備。
