快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

25歲男踢到座椅遭運將丟包快速道路 醉躺車道慘遭4車輾斃

美國擴大非洲反恐布局 強化與奈及利亞軍事合作

中央社／ 阿布加25日綜合外電報導

美國非洲司令部副司令布瑞南告訴法新社，美軍正增加對奈及利亞的軍事物資交付與情報共享，這是擴大與非洲各國軍方合作、打擊伊斯蘭國（IS）相關武裝分子的整體戰略一環。

布瑞南（John Brennan）表示，美國國防部同時也持續與由軍政府執政的沙赫爾地區國家——布吉納法索、尼日與馬利——軍方保持溝通管道。

阿布加方面加強合作之際，華府對奈國境內聖戰暴力施加外交壓力，美軍在非洲追擊與伊斯蘭國有關目標的行動也變得「更加積極」。

布瑞南上週於奈及利亞首都阿布加舉行的美奈安全會議場邊受訪時指出，在川普政府之下，「我們的行動變得更加積極，並與夥伴合作，以軍事方式直接打擊威脅，主要目標是伊斯蘭國」。

他補充說：「從索馬利亞到奈及利亞，這些問題彼此相連，因此我們試圖逐一拆解，並向夥伴提供他們所需的資訊。」

上週舉行的首屆美國－奈及利亞聯合工作小組會議，距離美國宣布在耶誕節當天對奈及利亞西北部與伊斯蘭國有關目標發動突襲空襲，僅約一個月。

儘管在聯合空襲後，雙方軍方似乎都有意加強合作，但美國就奈及利亞境內暴力問題所施加的外交壓力，仍為雙邊關係蒙上陰影；川普聲稱奈及利亞發生大規模基督徒遭殺害事件。

伊斯蘭國 奈及利亞 美國國防

延伸閱讀

不滿美國施壓 委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令

防衛自主歐洲得砸1兆美元 還得克服匿蹤戰機等罩門

美國為何願意將關稅降至15%？ 楊金龍：安全戰略思考、台灣仍可信賴

川普政府取得美國稀土10%持股 強化關鍵礦產布局

相關新聞

德國柏林驚傳槍響5人傷、2人傷勢危及生命 警逮捕數名嫌疑人

德國媒體報導，柏林當地時間25日下午5時左右發生槍擊事件，造成5人受傷，據信其中2人傷勢危及生命；當地警方已在現場逮捕數...

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公...

菲律賓渡輪船難增至15死！外媒曝「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

美聯社報導，菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日凌晨失控沉船，官方證實已救出至少316名乘客，並尋獲15具遺體，另...

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

2025年底伊朗各地街頭出現示威人潮，同時，伊朗當局於2026年1月8日切斷了全國的網路、電話線路等通訊管道，讓伊朗再度與世隔絕。從那時開始，8千多萬名伊朗民眾生活在資訊真空之中，只能透過官方管道獲取新聞。到本文刊登前夕，伊朗斷網天數已經超過2週，打破先前紀錄，且為了繼續壓制民眾，網路也沒有解禁跡象。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

眾院選前談對中關係 高市早苗：持續對話立場不變

日本首相高市早苗今天重申，日本對中國仍然敞開對話之門，至於未來是否與中國領導人直接接觸、在何時以何種形式進行，她目前無法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。