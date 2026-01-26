眾院選前談對中關係 高市早苗：持續對話立場不變

日本首相高市早苗今天重申，日本對中國仍然敞開對話之門，至於未來是否與中國領導人直接接觸、在何時以何種形式進行，她目前無法具體說明，但將持續努力，透過包括直接對話在內的各種方式，讓中國正確理解日本的立場。

日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，自民黨總裁高市早苗、中道改革聯合代表野田佳彥、日本維新會共同代表藤田文武、國民民主黨代表玉木雄一郎、參政黨代表神谷宗幣、日本共產黨委員長田村智子、令和新選組共同代表大石晃子，共7人今天參加在日本記者俱樂部舉辦的黨首（黨魁）討論會。

會中，媒體代表提問針對中國議題指出，由於高市早苗的「台灣有事」國會答詢，日中關係惡化。中國方面的經濟施壓固然無法接受，但若僅是日本單方面「敞開大門」，對方卻未作出相應回應，雙方關係恐難以改善。今年11月將在中國舉行亞太經濟合作會議（APEC），屆時中國國家主席習近平可能出席，詢問日本政府是否已有具體戰略。

對此，高市表示，她對中國的基本立場早已在國會答詢中清楚說明，至今並未改變。

她指出，日本仍然對中國敞開對話之門，雖然雙方確實存在諸多疑慮與課題，但正因如此更需要對話。目前日本並非完全中斷與中國的溝通，而是在各層級持續交流。

高市表示，至於未來是否與習近平直接接觸、在何時以何種形式進行，她無法在此具體說明，但將持續努力，透過包括直接對話在內的各種方式，讓中方正確理解日本的立場。

討論會尾聲，高市被問及，內閣支持率目前雖然依舊相當高，但在眾院解散後略為下滑，「對此會感到不安嗎？」高市立即回應「不會不安」。她坦言，解散後內閣支持率下滑是常態，過去也都是如此，但這次下滑幅度相當小。

高市重申，若自民黨在眾院選舉中沒有達成過半，她將不再是首相，將會立刻「退陣」（辭去職務），因為「沒有多數，就無法推動想做的政策」。她最後表示，將全力以赴、充滿活力地迎戰選舉。