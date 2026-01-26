尋獲最後人質遺體後 以色列將有限開放加薩邊境關卡

快訊

中央社／ 耶路撒冷26日綜合外電報導

以色列今天表示，一旦尋獲加薩（Gaza）境內最後一名人質遺體，將允許「有限度重新開放」連接加薩與埃及的拉法關卡（Rafah Crossing）。

法新社報導，拉法關卡是物資進入加薩的重要通道。重啟該關卡是美國總統川普於去年10月宣布的停火協議內容之一，但自從以色列軍隊在加薩戰事中奪取控制權後，該關卡至今仍處於關閉狀態。

據報導，美國特使週末在耶路撒冷的會談中，曾向以色列官員施壓，要求重啟拉法關卡。

世界各國領袖與援助機構多次呼籲，應讓更多人道救援車隊進入加薩。該地區在歷經兩年多的戰火摧殘後已滿目瘡痍，極度依賴醫療設備、糧食等其他基本物資的輸入。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，以色列已同意重新開放拉法關卡，「僅限行人通行，並須配合以色列全面安檢機制」。

以方在社群媒體X指出，開放前提是「所有活著的人質必須獲釋，且哈瑪斯（Hama）須付出百分之百的努力尋找並歸還所有罹難者遺體」。

以色列軍方表示，昨天在加薩走廊搜查一處墓地，以尋找最後一名人質吉維利（Ran Gvili）的遺體。

尼坦雅胡辦公室表示：「在完成這項行動後，並根據與美方達成的協議，以色列將開放拉法關卡。」

