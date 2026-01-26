高市早苗拋「負責積極財政」 眾院選舉聚焦經濟路線

日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，執政與在野黨黨魁今天在日本記者俱樂部舉辦「討論會」，就消費稅減稅等主要政策等展開辯論，執政黨自民黨總裁、日本首相高市早苗提出「責任性的積極財政」作為眾院大選主軸。

自民黨總裁高市早苗、中道改革聯合代表野田佳彥、日本維新會共同代表藤田文武、國民民主黨代表玉木雄一郎、參政黨代表神谷宗幣、日本共產黨委員長田村智子、令和新選組共同代表大石晃子，共7人參加黨首（黨魁）討論會。

高市早苗強調向「責任性的積極財政」大轉向，主張以危機管理、成長投資為核心，打造更強韌的日本經濟。她指出，相關政策已納入明年度預算，並稱現行自民黨與日本維新會的聯合政權，已推動包括安全保障與外國人政策在內的重大政策轉換。

野田佳彥主打「生活者優先」，將物價高漲視為最大課題。他主張將食品消費稅從現行8%降為0%，並強調不發行赤字國債、明確財源，同時提出房租補助、學貸還款減稅，以減輕民眾生活負擔、支持年輕世代。

藤田文武聚焦「社會保障改革與外國人政策」，指出醫療費用未來恐急速膨脹，將加重現役世代負擔，必須加以應對，並主張以理性與實務方式處理外國人政策問題。

玉木雄一郎強調國民民主黨是「能實現政策的在野黨」，列舉廢除汽油暫定稅率、調高「年收之壁」（所得稅起課門檻）等實績。他提出進一步拆除所得稅與住民稅門檻、改革醫療制度以降低社會保險費，並停止徵收「再生能源附加費」以降低電費。

上次主打「日本人優先」的神谷宗幣，這次以「一人一人就是日本」為口號，主張以減稅為核心，將國民負擔率上限設為30%。他反對擴大移民引進，認為應限制外國勞動人口，並推動真正的少子化對策，強調國民必須參與政治。

田村智子批評財富集中於大企業與富裕階層，導致民生困苦，主張以消費稅廢除為目標，先行降至5%。她表示，財源應來自檢討對大企業與富裕層的減稅優惠，而非大量發行國債，並呼籲日本擺脫對美國的依賴，以外交力量維護和平。

大石晃子以「消費稅廢除」為核心訴求，並直言對政治淪為「1分鐘簡報式表演」的強烈不滿。她指出，當前社會與國民生活正遭受嚴重破壞，呼籲政治回歸誠實與實質討論，停止形式化的政治運作。