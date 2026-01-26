快訊

馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

獲中國海警救起菲籍船員返國 南海對立氣氛未緩

中央社／ 馬尼拉26日專電

新加坡籍散裝貨船近日在菲律賓外海發生事故，被中國海警救起的15名菲律賓籍船員，今天清晨返抵馬尼拉。菲律賓海岸防衛隊官員肯定雙方協調順利，但強調「救命無國界」而未主動致謝，外界解讀菲中南海對立氣氛尚未緩和。

新加坡籍散裝貨船Devon Bay號22日晚間在菲律賓北部龐加辛南省（Pangasinan）以西約141海里外海翻覆，當時「航經」附近的中國海警船救起15名船員，並撈起2名罹難者遺體，目前仍有包括船長在內的4名船員下落不明。

初步調查顯示，Devon Bay號當時正運送5萬5000噸鎳礦，前往中國廣東省陽江港，途中疑因貨物液化現象導致船身重心偏移，最終翻覆沉沒。

Devon Bay號21名船員均為菲律賓籍，中國海警於25日在海上將獲救者與罹難者遺體移交給菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP TeresaMagbanua）。

馬格巴努亞號曾於2024年在南海仙賓暗沙海域，與中國海警船對峙5個月之久，是菲中海上對抗的象徵之一。

馬格巴努亞號今天清晨5時許，載著15名生還船員及2具遺體返回馬尼拉碼頭。海岸防衛隊司令加文（Ronnie Gil Gavan）與移工部官員到場接應，碼頭一側停放多輛救護車。

菲中關係長期因南海主權爭議陷於低潮，近期又因中國駐菲大使館與菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）激烈交鋒而更加緊繃。外界關注，中方此次人道救援是否有助於為雙邊關係降溫。

菲律賓海岸防衛隊早於23日即發表聲明，強調依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），各國船隻都有義務協助海上遇險人員，並強調，事故地點位於菲律賓專屬經濟區內，外國船隻雖可通過，但無執法權和巡邏權。

海岸防衛隊司令加文今天在媒體聯訪時重申，「救命不分國界」，雙方協調順暢，過程中未談及國界或管轄權議題。

他讚揚目前仍未被尋獲的船長英勇盡職，同時感謝馬格巴努亞號官兵及移工部人員辛勞，但未主動答謝中國海警，直到一名中國媒體記者詢問是否感謝中方時，才表示感激中國海警回應菲方發出的求救訊號。

相關回應被外界解讀為菲方在維持人道敘事的同時，仍避免公開向中方釋出善意。

菲律賓海岸防衛隊仍在持續搜尋4名失聯船員。加文表示，過去曾有船員落海多日仍獲救的案例，因此仍會持續搜救，不會放棄任何生還希望。

菲律賓 馬尼拉 海岸防衛隊

延伸閱讀

影／載逾350人菲律賓渡輪沉船！已釀7死 乘客夜漂海上求救畫面曝

雙邊關係緊張之際 陸海警向菲方移交17名獲救船員

救人還是宣示主權？中南海救17菲船員 菲律賓嗆無執法權

貨船在爭議水域遇險 中國海警救起17名菲律賓船員

相關新聞

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公...

菲律賓渡輪船難增至15死！外媒曝「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

美聯社報導，菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日凌晨失控沉船，官方證實已救出至少316名乘客，並尋獲15具遺體，另...

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

2025年底伊朗各地街頭出現示威人潮，同時，伊朗當局於2026年1月8日切斷了全國的網路、電話線路等通訊管道，讓伊朗再度與世隔絕。從那時開始，8千多萬名伊朗民眾生活在資訊真空之中，只能透過官方管道獲取新聞。到本文刊登前夕，伊朗斷網天數已經超過2週，打破先前紀錄，且為了繼續壓制民眾，網路也沒有解禁跡象。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

高市早苗拋「負責積極財政」 眾院選舉聚焦經濟路線

日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，執政與在野黨黨魁今天在日本記者俱樂部舉辦「討論會」，就消費稅減稅等主要政策...

台美在台北共構「聯合火力協調中心」 傳掛鐘倒計時2027元旦

因應各軍種陸續接裝美製火力裝備加上現役國造各式特種飛彈，台灣國防部在台北大直博愛營區新成立國軍最高層級的「聯合火力協調中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。