獲中國海警救起菲籍船員返國 南海對立氣氛未緩

新加坡籍散裝貨船近日在菲律賓外海發生事故，被中國海警救起的15名菲律賓籍船員，今天清晨返抵馬尼拉。菲律賓海岸防衛隊官員肯定雙方協調順利，但強調「救命無國界」而未主動致謝，外界解讀菲中南海對立氣氛尚未緩和。

新加坡籍散裝貨船Devon Bay號22日晚間在菲律賓北部龐加辛南省（Pangasinan）以西約141海里外海翻覆，當時「航經」附近的中國海警船救起15名船員，並撈起2名罹難者遺體，目前仍有包括船長在內的4名船員下落不明。

初步調查顯示，Devon Bay號當時正運送5萬5000噸鎳礦，前往中國廣東省陽江港，途中疑因貨物液化現象導致船身重心偏移，最終翻覆沉沒。

Devon Bay號21名船員均為菲律賓籍，中國海警於25日在海上將獲救者與罹難者遺體移交給菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP TeresaMagbanua）。

馬格巴努亞號曾於2024年在南海仙賓暗沙海域，與中國海警船對峙5個月之久，是菲中海上對抗的象徵之一。

馬格巴努亞號今天清晨5時許，載著15名生還船員及2具遺體返回馬尼拉碼頭。海岸防衛隊司令加文（Ronnie Gil Gavan）與移工部官員到場接應，碼頭一側停放多輛救護車。

菲中關係長期因南海主權爭議陷於低潮，近期又因中國駐菲大使館與菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）激烈交鋒而更加緊繃。外界關注，中方此次人道救援是否有助於為雙邊關係降溫。

菲律賓海岸防衛隊早於23日即發表聲明，強調依據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），各國船隻都有義務協助海上遇險人員，並強調，事故地點位於菲律賓專屬經濟區內，外國船隻雖可通過，但無執法權和巡邏權。

海岸防衛隊司令加文今天在媒體聯訪時重申，「救命不分國界」，雙方協調順暢，過程中未談及國界或管轄權議題。

他讚揚目前仍未被尋獲的船長英勇盡職，同時感謝馬格巴努亞號官兵及移工部人員辛勞，但未主動答謝中國海警，直到一名中國媒體記者詢問是否感謝中方時，才表示感激中國海警回應菲方發出的求救訊號。

相關回應被外界解讀為菲方在維持人道敘事的同時，仍避免公開向中方釋出善意。

菲律賓海岸防衛隊仍在持續搜尋4名失聯船員。加文表示，過去曾有船員落海多日仍獲救的案例，因此仍會持續搜救，不會放棄任何生還希望。