緬甸親軍政黨宣稱大選勝出 選舉遭批粉飾軍事統治

緬甸第3階段選舉昨天結束，親軍政黨一名官員表示，他們已經勝出了。軍政府舉辦這場歷時一個月的選舉，遭到民主監督團體批評：只不過是在粉裝軍事統治。

法新社報導，聯邦團結發展黨（USDP）一名不願透露姓名的高層官員表示：「我們已經贏得多數席次。」

他表示，隨著選舉的第3階段於昨天結束，「我們已具備組新政府的條件」。

多數分析人士認為，聯邦團結發展黨可謂是軍方的代理人，政黨成員多為退役軍官。

緬甸軍方於2021年發動政變，推翻翁山蘇姬（AungSan Suu Kyi）實質領導的民選政府。翁山蘇姬本人至今仍遭拘禁，她所領導的政黨已被解散。

國際監選團體已否定緬甸這場分階段、為期1個月的投票，他們批評這只是軍事統治再重新包裝而已，因為異議聲音遭到打壓，而選民除了投票給親軍方候選人外，幾乎別無選擇。