政治金童皮塔：民意與權力結構拉鋸牽動泰國命運

泰國2月8日將舉行總理大選，備受各界關注。泰國政治金童、已解散的前進黨黨魁皮塔接受中央社訪問，談及目前泰國政治的核心問題時表示，制度設計使泰國政治長期陷於民意與既有權力結構的拉鋸。

頂著哈佛學霸光環、幫家族企業起死回生，並深受年輕人喜愛的皮塔（Pita Limjaroenrat）曾是泰國政治金童，他過去帶領的前進黨在2023年的大選中拿下151席成為國會最大黨，但該黨卻因主張修改冒犯君主罪，於2024年8月遭泰國憲法法庭裁定解散，皮塔隨後也遭禁止參政10年。

皮塔近期較少公開現身政壇，他25日重返選舉造勢舞台，出席人民黨舉行的競選活動。許多民眾是為了皮塔而來。雖然他因被禁止參政，無法投入此次選舉，但人氣與現任候選人相比毫不遜色。

在造勢場合，有許多人高舉印有皮塔頭像的海報，甚至有攤販販售皮塔的面具，可見他的高人氣絲毫未因淡出政壇而消失。

皮塔近日接受中央社專訪表示，他將在大選當天上午約8時投完票後，立即搭乘首班班機飛往台北展開訪台行程，他很期待與台灣讀者交流，介紹他的新書「未竟之路」。

皮塔向中央社透露：「我的新書談的是民主是如何在泰國出現倒退的情況，以及我們人民如何對抗那些企圖壓制民主的勢力，希望這本書也能引起台灣民眾的共鳴。」

皮塔在專訪中除了談及新書內容，也分析泰國大選的核心問題。他直言，關鍵在於「民選」與「任命」之間的結構性衝突。

皮塔分析：「泰國的所謂『獨立機構』在民主倒退的過程中扮演重要角色，但這些機構成員卻多半由上層權力結構任命，難以真正對人民負責。」

皮塔告訴中央社：「所以當我們談獨立機構時，該問是獨立於誰？獨立於多數人民嗎？是的。但絕非獨立於任命者。」

他說，這樣的制度設計，使泰國政治長期陷於民意與既有權力結構的拉鋸，也成為民主發展受阻的重要原因。

泰國2月8日將舉行國會大選，現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）是上次大選以來的第三位總理，他於去年9月在人民黨的支持下出任總理，雙方當時達成協議，新政府須在4個月內推動修憲並解散眾議院，為重新大選鋪路。

皮塔與台灣政界關係緊密，2025年3月曾訪問台灣參加玉山論壇出席以「印太共同新願景」為題的「亞洲前瞻圓桌對話」，同年9月他與民進黨前立委賴品妤見面交流、12月則與壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農見面對談。

皮塔過去曾表示，有些前進黨的政見取經於台灣的經驗，例如已經在台灣實施了40、50年的統一發票，還有前進黨力推的婚姻平權政策，以及透明的政府治理也就是開放政府，希望利用數位平台確保泰國人可以獲得政府的資訊。

訪問結束後，皮塔笑著用中文對中央社說：「你好、謝謝」，並表示，他相當期待在台北與台灣讀者進行更深入的交流。