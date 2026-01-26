菲律賓渡輪船難增至15死！外媒曝「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

美聯社報導，菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日凌晨失控沉船，官方證實已救出至少316名乘客，並尋獲15具遺體，另外28人下落不明。根據菲律賓媒體和官員，沉船當時天候良好，下層甲板卻突然進水並傾斜；目前尚未釐清事故原因，當局將展開調查。

這起事故發生在菲律賓巴西蘭省（Basilan）外海，貨客兩用渡輪M/V Trisha Kerstin 3號，當地時間凌晨1時50分左右從港口城市三寶顏（Zamboanga）出發，航向蘇祿省（Sulu）南部的霍洛島（Jolo）途中疑似因技術問題而沉沒。船上共有332名乘客與27名船員。

海巡指揮官杜亞（Romel Dua）告訴美聯社，渡輪是在天候良好時沉沒。菲律賓新聞社則描述，當時下層甲板遭海浪灌入後進水並傾斜，船上一名海巡安全官第一時間打電話通報，海巡隨即出動救援。

杜亞透露，海巡在渡輪離開三寶顏港前已完成檢查，未發現超載跡象。菲國網路媒體GMA引述當局西南部海巡稱，並未發現漏油。

當局除了出動船艦進行搜救，也派出監視機、空軍黑鷹直升機及多艘漁船協助。

美聯社指出，菲律賓群島發生海難時有所聞，原因包括風暴頻繁、船舶維護不良、乘客擁擠，以及安全規範執法不一，尤其是在偏遠省分。