菲律賓渡輪船難增至15死！外媒曝「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日凌晨失控沉船，官方證實已救出至少316名乘客，並尋獲15具遺體。新華社
菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日凌晨失控沉船，官方證實已救出至少316名乘客，並尋獲15具遺體。新華社

美聯社報導，菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日凌晨失控沉船，官方證實已救出至少316名乘客，並尋獲15具遺體，另外28人下落不明。根據菲律賓媒體和官員，沉船當時天候良好，下層甲板卻突然進水並傾斜；目前尚未釐清事故原因，當局將展開調查。

這起事故發生在菲律賓巴西蘭省（Basilan）外海，貨客兩用渡輪M/V Trisha Kerstin 3號，當地時間凌晨1時50分左右從港口城市三寶顏（Zamboanga）出發，航向蘇祿省（Sulu）南部的霍洛島（Jolo）途中疑似因技術問題而沉沒。船上共有332名乘客與27名船員。

海巡指揮官杜亞（Romel Dua）告訴美聯社，渡輪是在天候良好時沉沒。菲律賓新聞社則描述，當時下層甲板遭海浪灌入後進水並傾斜，船上一名海巡安全官第一時間打電話通報，海巡隨即出動救援。

杜亞透露，海巡在渡輪離開三寶顏港前已完成檢查，未發現超載跡象。菲國網路媒體GMA引述當局西南部海巡稱，並未發現漏油。

當局除了出動船艦進行搜救，也派出監視機、空軍黑鷹直升機及多艘漁船協助。

美聯社指出，菲律賓群島發生海難時有所聞，原因包括風暴頻繁、船舶維護不良、乘客擁擠，以及安全規範執法不一，尤其是在偏遠省分。

海巡 菲律賓

相關新聞

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公...

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

2025年底伊朗各地街頭出現示威人潮，同時，伊朗當局於2026年1月8日切斷了全國的網路、電話線路等通訊管道，讓伊朗再度與世隔絕。從那時開始，8千多萬名伊朗民眾生活在資訊真空之中，只能透過官方管道獲取新聞。到本文刊登前夕，伊朗斷網天數已經超過2週，打破先前紀錄，且為了繼續壓制民眾，網路也沒有解禁跡象。

菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救

高市早苗宣布解散眾議院 內閣支持率仍維持高水準

日本媒體最新民調顯示，儘管眾議院解散引發在野黨與部分民意反彈，但日本首相高市早苗內閣整體支持度仍維持高水準，選民對她的經...

岩崎茂談COVID疫情初期 坦言日本資訊多賴台灣提供

行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂25日出席在日台僑團體「全日本台灣連合會」新年會時直言，2019年底COVI...

