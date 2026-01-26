福井縣選舉 35歲石田嵩人勝出成全日本最年輕知事

日本福井縣因前知事杉本達治涉及性騷擾問題辭職而舉行知事選舉，25日完成投開票，由無黨籍新人、35歲的前外務省職員石田嵩人確定當選，成為目前全日本最年輕的現任知事。

福井電視台、朝日新聞報導，這次知事選舉由3人角逐，最終石田嵩人擊敗67歲前副知事山田賢一，以約4300票差距首度當選。選戰過程中，石田獲得無黨派選民的廣泛支持，並在後半段獲得參政黨表態支援，使得選情發生變化。

石田在福井市的事務所接獲當選確定消息後，現身支持者面前，接過祝賀花束表示，「我內心充滿喜悅，也深刻感受到每一票的重量。對於打造福井未來的責任，我絕不逃避。我承諾要實現能夠串聯世代、持續向前的縣政，結合年輕世代與資深世代所有人的力量，站在最前線，穩健推動縣政前進」。

石田為福井市出身，畢業於關西外國語大學，進入外務省任職，曾派駐美國、非洲尚比亞，以及澳洲墨爾本的大使館與領事館。他始終心繫家鄉，於去年12月25日宣布投入知事選舉，表明希望「回饋福井」。

這次選舉的背景也備受關注。杉本去年11月召開記者會，承認曾向數名縣府職員傳送性騷擾訊息。根據調查報告，他透過通訊軟體、私人電郵傳送給女職員的性騷訊息多達約1000則，還有涉嫌觸法的肢體碰觸行為。

調查報告揭露，福井縣政府內部管理意識薄弱、被害者不易通報的組織文化問題，使得「縣政體質改革」成為選戰重要議題。

報導指出，參政黨在選舉後半段的加入，成為石田最終當選的關鍵。距離投開票僅剩6天的19日，參政黨代表神谷宗幣在福井縣召開記者會，突然宣布將支援投入知事選的石田。

神谷在選戰最後一天替石田站台，呼籲「讓35歲、最年輕的知事在福井誕生吧！」

對於讓神谷助選，石田陣營內部人員透露表示，神谷出身福井縣，雙方理念相近，雖然也有無法完全達成共識的地方，但就選舉合作上是可行的，因此陣營內沒有出現反對聲音。

不過，本次知事選舉的投票率為46.29%，較2015年創下的歷來最低投票率再低2.3個百分點，反映在選民參與度方面仍面臨挑戰。