菲南渡輪事故316人獲救 至少15死28人失蹤

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救。

事故發生於今天凌晨1時50分，這艘名為MV TrishaKerstin 3的渡輪，自三寶顏（Zamboanga）出發，在駛往蘇祿省（Sulu）和魯島（Jolo）的途中發生意外。

海岸防衛隊表示，此船獲准載客數為352人，事發時共搭載332名乘客，並未超載；另有27名船員。

南民答那峨區（Southern Mindanao District）海岸防衛隊指揮官杜亞（Romel Dua）透過電話表示，天氣相對平穩，有助於加快搜救進度，目前仍有28人失蹤。

杜亞指出，軍方已出動飛機及船艦協助搜救。調查已經展開，將釐清事故原因。

巴西蘭島（Basilan）省長哈塔曼（Mujiv Hataman）在臉書上分享民答那峨島（Mindanao）伊莎貝拉港（Isabela port）現場畫面，可見到獲救乘客被引導下船，有的人披上保暖毯，也有人由擔架抬送。

哈塔曼向DZBB電台表示，大多數獲救者狀況良好，但部分年長乘客需緊急醫療協助。他補充，當局仍在核對乘客名單，持續搜救行動。