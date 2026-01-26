高市早苗宣布解散眾議院 內閣支持率仍維持高水準

快訊

中央社／ 東京26日專電
日本首相兼自民黨總裁高市早苗。法新社
日本媒體最新民調顯示，儘管眾議院解散引發在野黨與部分民意反彈，但日本首相高市早苗內閣整體支持度仍維持高水準，選民對她的經濟與外交路線評價相對穩定。

讀賣新聞社23日至25日實施的全國民調顯示，高市內閣支持率為69%，較去年12月19日公布的前次調查微幅下滑4個百分點，仍舊處於高檔；不支持率則為23%，較上次14%上升。

在政策面向上，72%受訪者肯定高市主張、以經濟成長為優先的「負責任的積極財政」路線，高於不予肯定的22%；對於高市內閣的中國政策，表示肯定者達59%，高於不予肯定的28%。

不過，對於高市選擇在此時解散眾議院，52%受訪者不予肯定，高於肯定的38%，顯示選民對解散時機仍抱持保留態度。另在物價上漲對策方面，35%肯定政府應對作為，低於不予肯定的54%。

另一方面，每日新聞24、25日公布的全國民調也反映出類似趨勢。

針對眾院解散導致國會審議延宕、使2026年度預算案難以在年度內通過，53%受訪者認為「應優先讓預算成立，而非解散眾院舉行選舉」，高於認為「為了舉行眾院選舉，預算延宕屬於不得已」的26%；另有21%表示「不清楚」。

日本眾議院已於23日、通常國會召開當天解散，眾院選舉將於27日公告、2月8日投開票。

高市先前曾強調將優先處理物價高漲問題，並與國民民主黨就2026年度預算案在年度內（3月31日前）達成共識，但隨著解散決定拍板，預算案審議時程被迫延後，幾乎已經不可能在年度內成立。對此，在野黨批評高市為「出於自身考量的解散」。

眾院 眾議院

