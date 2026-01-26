岩崎茂談COVID疫情初期 坦言日本資訊多賴台灣提供

行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂25日出席在日台僑團體「全日本台灣連合會」新年會時直言，2019年底COVID-19疫情剛爆發，日本政府對情勢幾乎一無所知，反而是台灣率先掌握異狀，並主動向日本提供多項關鍵資訊。

岩崎茂回憶，2019年底疫情在中國武漢浮現，但真正引起國際社會關注約在2020年1月中下旬。他在2020年1月初赴台參加前參謀總長沈一鳴喪禮，一抵台便被安排前往國防部與疾病管制單位說明情況。台灣方面當時已察覺中國出現不明病毒，並詢問日本是否掌握相關資訊。

岩崎茂指出，當時他仍擔任日本政府顧問，隨即致電時任官房長官菅義偉查證，卻得到「什麼都不知道」的回應。反觀台灣早在同年1月2日便召開應變會議，掌握武漢出現異狀與人員外流情形，並在疫情尚未被國際社會廣泛認知前，就已採取邊境與防疫管制措施。

岩崎茂透露，後來日本採取的多項防疫應對，包括備受關注的「鑽石公主號」事件，最初許多關鍵資訊，都是由台灣政府先行提供，對日本研判與決策發揮重要作用。

岩崎茂直言，日本在很多方面都受到了台灣極大的幫助，卻始終沒能好好回報，這讓他感到非常慚愧，未來希望推動日台進行更多實質合作。

同場致詞的前日本台灣交流協會代表泉裕泰則指出，今年恐怕是充滿激烈變動與不確定性的一年，國際局勢動盪不安，正因如此，日本與台灣更應加強團結與合作，深化彼此關係，共同面對挑戰。

泉裕泰回顧，他於2019年至2023年擔任駐台代表期間，正值疫情肆虐，也曾在日本捐贈台灣疫苗等事務上提供協助。他並提到，今年為丙午年，被視為「烈火之年」，象徵劇烈變動。從近期伊朗動盪、美國總統川普下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）、中國在台灣周邊軍演等情勢觀察，整體區域安全氛圍令人憂心。

他指出，中國內部政治與軍方動向近來頻繁出現異常，據他所知，與台灣政策密切相關。中國軍方其實清楚，一旦對台動武，勢必與美國、日本發生衝突，最終恐導致中國自身承受難以承擔的後果。也因此，他認為當前情勢更凸顯日台攜手合作、共同維護區域和平穩定的重要性。

在這場新年會中，僑務委員會委員長徐佳青以「今日的台灣、世界的台灣」為題發表專題演講，強調台灣已是全球民主、經濟與科技供應鏈中不可或缺的一環。

全台連台僑新年會除邀請徐佳青演講外，駐日代表李逸洋、岩崎茂、泉裕泰到場致詞，總統賴清德也以錄影向台僑拜早年。