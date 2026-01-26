張又俠落馬恐損指揮力 彭博稱習近平對台動武將轉趨謹慎

習近平對軍方最高將領和政治盟友張又俠展開調查，堪稱中國大陸近半個世紀以來最大規模軍方整風中最震驚的發展。彭博指出，此舉對台灣情勢、接班人選，以及共產黨內部人事震動，都會有深遠影響。

這項針對張又俠的貪腐調查，代表原本形同習近平的「結拜兄弟」，又是卓有戰功的將領正式垮台。他的下台使解放軍最高決策機構陷入凋零。習近平2022年第三任期開始時，中央軍事委員會原本包含六位上將，如今 72 歲的習近平麾下僅剩一名現役上將。

這位 75 歲、軍委排名第一的副主席遭到查辦，速度之快，令中國問題觀察家始料未及：官方周六宣布消息，距離他意外缺席共產黨會議僅過了四天。相較之下，去年被撤職的軍方排名第二的何衛東，從失蹤到官方證實受到調查，間隔了約半年之久。

加州大學聖地牙哥分校副教授史宗瀚認為，張又俠和習近平交情匪淺，其背叛的性質想必極為惡劣。

張又俠遭到撤職查辦的確切原因尚不明朗。華爾街日報報導，張又俠被控向美國洩漏國家核武計畫機密，並在關鍵人事升遷中收受賄賂，其中包括國防部長一職，以及軍事採購系統中的要職。報導說，在官方正式宣布前，高層內部簡報已羅列了上述指控。

就在中國軍方高層人事震盪之際，美國總統川普正為了格陵蘭、關稅及國際秩序的未來，和關鍵盟友展開攻防。各界對此議論紛紛，猜測習近平是否會趁虛而入，對台灣採取行動。

張又俠的垮台，也讓中國在進入 2027 年五年一度的領導層換屆前夕，權力角逐的氣氛更顯詭譎。外界普遍預期習近平將尋求第四任期。張又俠身為中國最具實權的將領兼政治局委員，是少數有能力動員勢力、挑戰習近平接班計畫的人物。

曾任中央情報局（CIA）東亞官員、現任喬治城大學高級研究員的韋德寧（Dennis Wilder）指出，在中國大陸，軍隊是唯一有過反抗黨領導人紀錄的組織。「假設習近平想尋求第四任期，他必然會擔心張又俠可能在黨內帶頭發動拉他下台。

儘管解放軍人才濟濟，很容易遞補職缺並維持日常運作，但最高階將領幾近肅清殆盡，恐將損及高度集權的指揮體系。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）首席地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）認為，隨著解放軍角逐職缺而分心，習近平對動武可能會更加謹慎。

無論背後動機為何，張又俠的垮台至少表明，沒有人是動不得的。

前中情局中國研究員、布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者秦江南（Jonathan Czin）說：「現在很清楚的是，無論和習近平的關係多深，領導層中沒人是安全的。「這是習近平治下中國政局的一次大地震。」