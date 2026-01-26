快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

張又俠落馬恐損指揮力 彭博稱習近平對台動武將轉趨謹慎

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
現年75 歲、軍委副主席張又俠遭到撤職查辦。美聯社
現年75 歲、軍委副主席張又俠遭到撤職查辦。美聯社

習近平對軍方最高將領和政治盟友張又俠展開調查，堪稱中國大陸近半個世紀以來最大規模軍方整風中最震驚的發展。彭博指出，此舉對台灣情勢、接班人選，以及共產黨內部人事震動，都會有深遠影響。

這項針對張又俠的貪腐調查，代表原本形同習近平的「結拜兄弟」，又是卓有戰功的將領正式垮台。他的下台使解放軍最高決策機構陷入凋零。習近平2022年第三任期開始時，中央軍事委員會原本包含六位上將，如今 72 歲的習近平麾下僅剩一名現役上將。

這位 75 歲、軍委排名第一的副主席遭到查辦，速度之快，令中國問題觀察家始料未及：官方周六宣布消息，距離他意外缺席共產黨會議僅過了四天。相較之下，去年被撤職的軍方排名第二的何衛東，從失蹤到官方證實受到調查，間隔了約半年之久。

加州大學聖地牙哥分校副教授史宗瀚認為，張又俠和習近平交情匪淺，其背叛的性質想必極為惡劣。

張又俠遭到撤職查辦的確切原因尚不明朗。華爾街日報報導，張又俠被控向美國洩漏國家核武計畫機密，並在關鍵人事升遷中收受賄賂，其中包括國防部長一職，以及軍事採購系統中的要職。報導說，在官方正式宣布前，高層內部簡報已羅列了上述指控。

就在中國軍方高層人事震盪之際，美國總統川普正為了格陵蘭、關稅及國際秩序的未來，和關鍵盟友展開攻防。各界對此議論紛紛，猜測習近平是否會趁虛而入，對台灣採取行動。

張又俠的垮台，也讓中國在進入 2027 年五年一度的領導層換屆前夕，權力角逐的氣氛更顯詭譎。外界普遍預期習近平將尋求第四任期。張又俠身為中國最具實權的將領兼政治局委員，是少數有能力動員勢力、挑戰習近平接班計畫的人物。

曾任中央情報局（CIA）東亞官員、現任喬治城大學高級研究員的韋德寧（Dennis Wilder）指出，在中國大陸，軍隊是唯一有過反抗黨領導人紀錄的組織。「假設習近平想尋求第四任期，他必然會擔心張又俠可能在黨內帶頭發動拉他下台。

儘管解放軍人才濟濟，很容易遞補職缺並維持日常運作，但最高階將領幾近肅清殆盡，恐將損及高度集權的指揮體系。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）首席地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）認為，隨著解放軍角逐職缺而分心，習近平對動武可能會更加謹慎。

無論背後動機為何，張又俠的垮台至少表明，沒有人是動不得的。

前中情局中國研究員、布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者秦江南（Jonathan Czin）說：「現在很清楚的是，無論和習近平的關係多深，領導層中沒人是安全的。「這是習近平治下中國政局的一次大地震。」

習近平 解放軍 地緣經濟

延伸閱讀

華府知中派：北京奪台信心增 武統不再是口號

美媒爆料張又俠落馬內幕！涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

中央軍委會幾乎團滅 分析：「清君側」堪比林彪事件

解放軍高層大地震 張又俠、劉振立落馬 7軍委除習近平外只剩1人

相關新聞

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公...

影／載逾350人菲律賓渡輪沉船！已釀7死 乘客夜漂海上求救畫面曝

美國廣播公司（ABC）報導，菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日半夜失控沉船，官方表示，救援人員已救出至少215人...

美媒爆料張又俠落馬內幕！涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。華爾街日報25日引述知情人士爆料，張又俠被控濫用職權...

岩崎茂談COVID疫情初期 坦言日本資訊多賴台灣提供

行政院政務顧問、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂25日出席在日台僑團體「全日本台灣連合會」新年會時直言，2019年底COVI...

美聯邦執法人員又槍殺一人 目擊畫面讓川普政府難卸責

奉命掃蕩非法移民的美國聯邦執法人員1月24日又在明尼蘇達州明尼亞波利斯市射殺一人，美國國土安全部未經調查就說執法人員是出於自衛，美國總統川普還說死者是「槍手」，與目擊者拍下的現場畫面不符。執法人員仗著有華府高層袒護更加暴力，而且不掛錄影存證的穿戴式攝影機（body camera），美國副總統范斯甚至說他們幾乎可免罪。

張又俠落馬恐損指揮力 彭博稱習近平對台動武將轉趨謹慎

習近平對軍方最高將領和政治盟友張又俠展開調查，堪稱中國大陸近半個世紀以來最大規模軍方整風中最震驚的發展。彭博指出，此舉對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。