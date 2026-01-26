北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北海道25日遭遇破紀錄大雪，當晚約有7000名旅客滯留新千歲機場。札幌電視台26日報導，截至當日凌晨2時30分仍可見多名旅客在機場打地鋪。圖/擷自STVニュース北海道在YT的影音
北海道25日遭遇破紀錄大雪，當晚約有7000名旅客滯留新千歲機場。札幌電視台26日報導，截至當日凌晨2時30分仍可見多名旅客在機場打地鋪。圖/擷自STVニュース北海道在YT的影音

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公分，創統計開始以來1月新高；往返札幌的列車與巴士全面停駛，25日晚間約有7000名旅客滯留機場，被迫留宿一夜，列車最快可能要等到26日下午1時左右才能恢復行駛。

26日清晨6時前的新千歲機場畫面顯示，等待列車重啟的旅客擠滿站內，驗票閘門周邊排起長隊。一名從大阪來的40多歲男性表示，原本計畫前往函館，但快速Airport號列車停駛至今，已排隊8至9小時，且缺乏公告資訊，「想動也動不了，不知道該怎麼辦」。

除鐵路外，機場計程車乘車處也從25日起出現長龍。從東京前去出差的50多歲男性說，由於JR與巴士全面停駛，只能等計程車，但低溫嚴寒讓人難以忍受，「在札幌有工作，現在卻只能一直等」。

一名菲律賓旅客受訪札幌電視台說：「從25日傍晚5時就在機場，沒辦法去飯店，只能在這裡睡覺，待這麼久是第一次。」

JR北海道指出，目前仍在進行除雪作業，列車最早也要到26日下午1時左右才可能恢復行駛，交通混亂恐將持續。

