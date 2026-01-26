盧布林三角會談 立陶宛挺烏克蘭2030年前入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基與波蘭總統納夫羅茨基今天訪問立陶宛維爾紐斯，參加反抗俄羅斯帝國統治的起義週年紀念儀式，並進行「盧布林三角」會談，討論烏克蘭加入歐盟的進程，以及烏美俄和平協議談判的最新進展。

盧布林三角（Lublin Triangle）是一個由波蘭、立陶宛與烏克蘭於2020年成立的區域合作平台，名稱源自1569年簽署「盧布林聯合」（Union of Lublin）的城市盧布林。該機制旨在加強三國在安全、外交、國防與歐洲整合等領域的協調，特別是在俄烏戰爭背景下，關注應對俄羅斯帶來的安全威脅。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）25日在總統府舉行的直播記者會上表示，立陶宛目標是在2030年前促成烏克蘭加入歐盟，並將在2027年擔任歐盟理事會輪值主席國期間，重視並推動這一戰略重點。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在記者會中對立陶宛與波蘭支持烏克蘭加入歐盟表達感謝。他強調，歐盟成員資格是烏克蘭最重要的安全保障之一，烏克蘭將2027年視為加入歐盟的希望時間點，會在此前做好全面的準備。

瑙塞達補充指出，烏克蘭的入盟進程可能採取2階段模式，例如在2027年先讓烏克蘭享有單一市場的好處，2030年成為歐盟正式成員。

納夫羅茨基（Karol Nawrocki）則表示，雖然方向明確，但他不願對烏克蘭加入歐盟時間點提出個人預測，因為這個過程需要平衡，並且會耗費大量時間。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，歐盟的入盟程序通常需時多年，且必須獲得27個成員國一致同意。部分國家，尤其是匈牙利，長期以來對烏克蘭加入歐盟持反對立場。

澤倫斯基也在記者會上談及烏克蘭、美國與俄羅斯日前在阿布達比（Abu Dhabi）舉行的三方會談。他表示，會談不僅限於外交層級，軍方也有參與，並討論了一項22點計畫，爭議部分已有所減少。

澤倫斯基表示，三方溝通應持續進行，這是尋求妥協必須的第一步。他也強調，妥協需要所有國家都做好準備，包括美國方面。

此外，他表示希望美國不會因為外交談判而減輕對俄羅斯施加的壓力，並指出歐洲也必須更加果斷，持續對俄羅斯施加制裁。

面對媒體提問烏克蘭是否考慮放棄頓巴斯（Donbas）領土，澤倫斯基重申領土完整的立場必須受到尊重，並強調「我們是在為自己的國家而戰，並不是在他國領土上作戰」，表明烏方立場並未改變。