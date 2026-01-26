法國攔截疑掛假旗油輪 印度籍船長遭拘留

快訊

中央社／ 馬賽25日綜合外電報導

法國海軍日前在地中海攔截一艘油輪，馬賽檢方今天表示，油輪船長已遭拘留，當局正在調查這艘油輪是否懸掛假旗以規避國際制裁。

路透社報導，法國海軍22日在地中海攔截這艘名為「格林奇」（Grinch）的油輪，並引導其停泊在法國港口城市馬賽（Marseille）外海；法國當局懷疑這艘油輪屬於一支「影子船隊」，協助俄羅斯在制裁之下持續出口石油。

檢方在聲明中指出，58歲的印度籍船長已遭拘留，做為初步調查階段的一環，但聲明並未提及俄羅斯。

法國當局表示，這艘油輪懸掛非洲國家葛摩聯邦（Comoros）旗幟，於1月初自俄羅斯莫曼斯克港（Port of Murmansk）啟航。

聲明補充說，其餘同為印度籍的船員仍留在油輪上，調查人員正在核實該油輪所掛旗幟的有效性，以及航行文件是否屬實。

歐洲聯盟（EU）迄今已對俄羅斯祭出19輪制裁，但莫斯科仍設法以折扣價持續向印度、中國等國出售數以百萬桶計的石油。

這些石油多由所謂「影子船隊」負責運輸，以規避西方金融體系與制裁。

法國去年10月曾在西岸外海扣留一艘名為「波拉卡」（Boracay）的油輪，並在數天後將其釋放。

