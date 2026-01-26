俄軍空襲下基輔斷暖 澤倫斯基籲盟國增援烏防空
俄羅斯空襲下，烏克蘭首都基輔（Kyiv）在寒冬低溫中，有數百棟建築已連續兩天沒有暖氣供應。烏克蘭總統澤倫斯基今天向盟國尋求更多的防空支援。
俄烏戰爭已接近4年，俄羅斯持續攻擊烏克蘭的能源基礎設施；基輔政府表示，尤其這個冬天最為艱難，數以百計的俄羅斯無人機與飛彈密集轟炸，讓烏國防空系統難以對付。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在抵達立陶宛首都 維爾紐斯（Vilnius）時表示：「僅這一週，俄羅斯就發動逾1700架攻擊型無人機、發射1380枚導引炸彈，以及69枚各類型飛彈。」
澤倫斯基說：「這也是我們每天都需要防空系統飛彈的理由，我們會繼續與美國和歐洲合作，確保烏克蘭空域有更堅強的防護力量。」
俄軍的轟炸攻勢對基輔格外猛烈，迫使50萬人疏散。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示：「因24日敵軍對基輔的攻擊，現在有1676棟高樓住宅無法供應暖氣。」
攝氏零度以下的低溫，加上持續空襲，讓工作人員搶修暖氣和供電的進度受阻。
在維爾紐斯，澤倫斯基出席紀念1863年波蘭與立陶宛反抗沙皇俄國的起義活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言