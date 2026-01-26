俄軍空襲下基輔斷暖 澤倫斯基籲盟國增援烏防空

快訊

中央社／ 維爾紐斯25日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
俄羅斯空襲下，烏克蘭首都基輔（Kyiv）在寒冬低溫中，有數百棟建築已連續兩天沒有暖氣供應。烏克蘭總統澤倫斯基今天向盟國尋求更多的防空支援。

俄烏戰爭已接近4年，俄羅斯持續攻擊烏克蘭的能源基礎設施；基輔政府表示，尤其這個冬天最為艱難，數以百計的俄羅斯無人機與飛彈密集轟炸，讓烏國防空系統難以對付。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在抵達立陶宛首都 維爾紐斯（Vilnius）時表示：「僅這一週，俄羅斯就發動逾1700架攻擊型無人機、發射1380枚導引炸彈，以及69枚各類型飛彈。」

澤倫斯基說：「這也是我們每天都需要防空系統飛彈的理由，我們會繼續與美國和歐洲合作，確保烏克蘭空域有更堅強的防護力量。」

俄軍的轟炸攻勢對基輔格外猛烈，迫使50萬人疏散。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示：「因24日敵軍對基輔的攻擊，現在有1676棟高樓住宅無法供應暖氣。」

攝氏零度以下的低溫，加上持續空襲，讓工作人員搶修暖氣和供電的進度受阻。

在維爾紐斯，澤倫斯基出席紀念1863年波蘭與立陶宛反抗沙皇俄國的起義活動。

