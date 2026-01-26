聽新聞
0:00 / 0:00
影／載逾350人菲律賓渡輪沉船！已釀7死 乘客夜漂海上求救畫面曝
美國廣播公司（ABC）報導，菲律賓南部一艘載有逾350人的渡輪在26日半夜失控沉船，官方表示，救援人員已救出至少215人，並尋獲7具遺體；失事現場鄰近巴西蘭省（Basilan）外海，搜救工作仍持續進行。
菲律賓海岸防衛隊指出，失事船隻為貨客兩用渡輪M/V Trisha Kerstin 3號，原自港口城市三寶顏（Zamboanga）出發，航向蘇祿省（Sulu）南部的霍洛島（Jolo），船上共有332名乘客與27名船員，途中疑似因技術問題而沉沒。
巴西蘭省省長哈塔曼（Mujiv Hataman）告訴美聯社，部分獲救者已被送往省會伊莎貝拉（Isabela），並證實當地接收37名生還者中有2人不治。
海岸防衛隊與海軍表示，搜救在天候良好下展開，並動員多艘漁船協助搜索失聯者。
根據社群流出相關影片，可見暗夜中部份人員穿著救生衣，或緊抓救生泳圈等，一臉倉皇漂浮海上等待救援，另有大量物品散落海面。
菲律賓群島海難頻仍，與風暴頻繁、船舶維護不佳、超載及安全規範執法不一等因素有關；1987年「多納帕茲號」（Dona Paz）渡輪在菲律賓中部與油輪相撞沉沒，造成逾4300人罹難，為全球和平時期最嚴重海難之一。
BREAKING: Ferry Trisha Kerstin 3 with over 350 on board sinks near Basilan, southern Philippines pic.twitter.com/YO4H8Yn9Us— Rapid Report (@RapidReport2025) January 25, 2026
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言