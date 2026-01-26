美媒爆料張又俠落馬內幕！涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。美聯社
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。華爾街日報25日引述知情人士爆料，張又俠被控濫用職權收賄之外，最令人震驚的是，他向美國洩露核武器的核心技術數據。

知情人士描述，北京高層證實調查張又俠前召開一場閉門會議，會中張又俠被指控「搞政治團夥」及濫用中央軍委職權，收受巨額金錢換取提拔李尚福升任國防部長。李尚福在2023年3月就任國防部長，並於當年8月因嚴重違紀違法問題遭調查落馬。

知情人士稱，最令人震驚的是，張又俠被控洩漏解放軍核武核心技術數據，部分證據來自中國核工業集團公司前總經理顧軍。北京甫於19日證實調查顧軍。

張又俠與顧軍均未能聯繫置評。中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應華爾街日報表示，黨決定調查張又俠，凸顯領導層在反腐上採取「全覆蓋、零容忍」的做法。

熟悉這場閉門會議的人透露，這次調查牽涉甚深，習近平已指派小組專門調查張又俠2007年至2012年擔任瀋陽軍區司令任期。這個小組已抵達中國瀋陽；值得注意的是，他們選擇入住當地飯店，而非軍事基地，因為基地有張又俠的人。

部分知情人士說，當局已查扣張又俠及中央軍事委聯合參謀部參謀長劉振立派系相關軍官的行動裝置；而且因為牽連者眾，可能擴大到數千名軍官。

曾在美國中央情報局任職20年、擔任過資深中國問題分析師的強森（Johnson）說，即便是習近平的私人朋友，張又俠也遭清洗，顯示習近平反貪的力度已經沒有任何禁區。另有分析人士指出，中國政治體制的不透明，使外界難以判斷習近平清算長期軍中盟友背後的精確動機。

《解放軍報》24日一篇社論指控張又俠嚴重破壞中央軍委主席權威，凸顯此案政治因素濃厚。亞洲協會政策研究院中國安全事務的高級研究員莫里斯（Lyle Morris）認為，這暗示「除習近平本人，張又俠擁有過多權力」。

習近平 情人 國防部

