北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

國營北韓中央通信社今天報導，領導人金正恩昨天參觀一家藝術工作室，指導將用於紀念在海外作戰犧牲軍人的雕像創作。

路透社報導，南韓、烏克蘭和西方消息指出，根據北韓與俄羅斯簽訂的共同防禦協議，2024年北韓向烏克蘭戰場派遣約1萬4000名士兵與俄羅斯軍隊並肩作戰，其中超過6000人陣亡。

參訪萬壽臺創作社（Mansudae Art Studio）時，金正恩表示這些雕像將「永遠傳頌朝鮮民主主義人民共和國令人敬佩子嗣的傳奇功蹟」。這是北韓的正式國名。

金正恩多次高度讚揚赴海外作戰部隊的「英勇事蹟」，親自慰勞、授勳這些軍人，並積極參與陣亡士兵紀念設施籌建工作。

金正恩此舉正值北韓啟動召開關鍵黨代表大會的程序之際，預料此次會議將確立未來5年主要政策目標。

分析人士指出，朝鮮勞動黨第9次代表大會預計將於下月初舉行，屆時可能舉行盛大閱兵式。