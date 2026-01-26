伊朗司法首長：抗議煽動者將遭到毫不寬恕懲罰
伊朗司法首長今天警告，可以預期，近期一波反政府抗議的幕後主使者將遭到「毫不寬恕」懲罰。
法新社報導，本月稍早源自於不滿生活成本高漲的抗議行動演變成為一波更大規模抗議運動，對這個伊斯蘭共和國神職領導層構成近年來最嚴峻挑戰。
隨著政府展開鎮壓並切斷網路、使國內幾乎與外界隔絕，這波抗議逐漸消退。
司法部門的網站「米桑線上」（Mizan Online）引述司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）指出：「民眾要求被告及煽動暴亂、恐怖行動和暴力的主要嫌犯能盡速接受審判並在罪名成立時受到懲罰，這合乎情理。」
他進一步指出，「調查過程必須最為嚴謹」，並且堅稱「司法正義就是要對那些持械殺人、縱火、破壞、屠殺的罪犯，毫不寬恕地予以審判和處罰」。
伊朗政府表示，這波抗議造成3117人死亡，其中2427人被政府界定為「烈士」，以這個詞彙將安全部隊成員和無辜旁觀者，與當局指控受美國及以色列煽動的「暴民」作出區隔。
然而人權團體認為，死者多數為抗議群眾，並記錄到數千人喪生。總部設在挪威的伊朗人權（IranHuman Rights）表示，最終死亡人數可能超過2萬5000人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言