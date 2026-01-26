澤倫斯基：美國對烏克蘭安全保證文件百分之百準備就緒

中央社／ 維爾紐斯25日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，美國對烏克蘭提供安全保證的文件已完全準備就緒，基輔正在等待確定簽署時間和地點。這顯示週末在阿布達比與俄羅斯舉行的會談取得若干進展。

路透社報導，訪問立陶宛首都維爾紐斯的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在記者會中指出：「對我們來說，美國的安全保證是最為重要的安全保證。這份文件已經百分之百準備好，我們正在等待合作夥伴確認簽署的日期和地點。」

他表示：「文件簽署後將送交美國國會和烏克蘭國會進行批准。」

烏克蘭與俄羅斯談判代表23、24日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比首次舉行調停國美國也參與的三方會議，討論華府所提結束這場近4年戰爭方案的架構，但尚未達成協議。

美國官員於週末會談結束後向媒體透露，莫斯科和基輔都表示願意繼續對話，預計2月1日將在阿布達比展開進一步討論。

澤倫斯基說：「（在阿布達比）正討論美方提出的20點計畫和相關棘手議題。雖然最初疑難問題眾多，但現在已經減少。」

他說，莫斯科希望盡一切可能促使烏克蘭放棄自從其全面入侵以來未能奪取的烏東地區。但他強調，基輔堅持烏克蘭領土完整必須獲得維護的立場始終沒有動搖。

澤倫斯基說：「這是烏克蘭與俄羅斯立場上的根本分歧。美方正努力尋求找出妥協之道。」他表示，包括美國，所有各方都必須做好妥協準備。

