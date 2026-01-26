聽新聞
緬甸大選進入最終輪 軍方派大勝在即

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
緬甸正在舉行大選。圖為代總統敏昂萊（右）在曼德勒省的一個投票站視察。新華社
緬甸正在舉行大選。圖為代總統敏昂萊（右）在曼德勒省的一個投票站視察。新華社

緬甸持續一個月的分區分階段大選投票廿五日結束，親軍方政黨預計將大獲全勝，評論家認為這只會讓軍隊繼續掌握國家大權。

緬甸長期由軍政府統治，但在一段十年期間由文官領導改革，軍方一度退居幕後，這段文人政府時期在二○二一年宣告結束，軍方發動政變拘禁時任領袖翁山蘇姬，內戰隨後爆發，緬甸陷入人道主義危機。

緬甸選舉第三階段也是最後一輪投票在當地時間廿五日早上六時（台灣時間早上七時卅分）在全國數十個選區展開，此時距離政變五周年不到一周。

軍方承諾選舉將還權於民，但由於翁山蘇姬被邊緣化，她的政黨被解散，民主倡議者表示這場大選充斥軍方盟友。

緬甸軍頭敏昂萊身穿便服視察第二大城瓦城的投票所，他並未排除選舉後擔任總統的可能性。

敏昂萊對法新社說：「這是人民選擇的道路。緬甸民眾能支持任何他們想支持的人。」

然而，被反抗軍控制的廣大地區並未舉行投票，人權觀察員表示，在軍政府控制地區，選前充斥脅迫和打壓異議。

五十三歲教師佐科科敏廿五日在瓦城高中投下選票。他說：「儘管不抱太大期待，我們想看到國家變得更好。我在投票後感到如釋重負，認為自己盡了責任。」

親軍方的聯邦團結發展黨在選舉前兩階段贏得下議院逾八成五席次，及上議院約三分之二席次。該政黨成員多為退役軍官，被分析家視為軍方傀儡。官方選舉結果預計本周稍晚公布。

此外，無論選舉結果如何，根據軍政府制定的憲法，國會有四分之一席次保留給軍方，確保軍方掌控國會。

緬甸 翁山蘇姬 敏昂萊

