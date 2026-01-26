聽新聞
眾院解散後政策辯論 高市、野田對中立場交鋒
日本眾議院解散後，朝野政黨領袖廿四日首度進行政策辯論，現任首相、自民黨總裁高市早苗在辯論強調，將全面強化安全保障政策，「沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護」，她還提到，日本與中國之間仍持續進行各個層級對話。
日本朝野十大政黨黨魁廿四日晚間出席網路影音平台節目舉辦的辯論會，是眾院解散後各黨領袖首度同台展開政策交鋒。
高市早苗在辯論中強調，日本正面臨戰後最嚴峻的安全保障環境，「沒有守護國家的決心與能力，就不會有人替你守護」。她表示，日美同盟依然是日本安全保障的基石，但同時也必須重新確認「自己的國家自己守護」的基本立場。
高市指出，政權成立時的聯合協議中，已納入進一步修訂安全保障三文件強化防衛產業並放寬相關管制等內容，有助於全面提升日本的防衛能力。
針對高市曾在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，新政黨「中道改革聯合」共同代表野田佳彥認為，「這種說法明顯加劇與中國的緊張關係」。
野田說，目前的日中關係處於極為嚴峻狀態。
他表示，「我個人也認為，中國近來做法確實過於強硬，例如對自衛隊飛機進行雷達照射，這是極其危險、不可接受的行為，對此日本理應提出嚴正抗議」，但在「認知戰」層面上，日本正被貼上「軍國主義復活」標籤，「我認為，日本對這種指控並沒有做出足夠、有力的反駁」。
高市對此表示，政府並非「完全沒有反駁」。她強調，日本已透過多種管道持續說明立場。
高市也說，日本與中國仍持續進行各個層級對話。她表示，日中之間確實存在多項課題，因此更需要保持對話溝通，「這樣的對話至今仍在進行中」。
