解散眾院豪賭 高市早苗民調崩掉一成

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本眾議院解散後，眾議員選戰起跑。圖為新政黨「中道改革聯合」的兩位共同代表齊藤鐵夫（揮手者）及其身旁的野田佳彥做街頭民調。路透
日本眾議院解散後，眾議員選戰起跑。圖為新政黨「中道改革聯合」的兩位共同代表齊藤鐵夫（揮手者）及其身旁的野田佳彥做街頭民調。路透

日本每日新聞（下稱每日）廿五日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌百分之十，不支持率也比上次調查時增加七個百分點。

根據每日廿四、廿五日兩天所做的全國性民調，高市內閣支持率銳減一成，從上次調查時的百分之六十七降至百分之五十七；不支持率也從上次的百分之廿二增至百分之廿九。這是高市內閣自去年十月廿一日上台以來，支持度首次不到百分之六十。

廿三日解散眾院後，多位朝野政黨黨魁廿四、廿五日兩天參加網路平台及電視台舉辦的辯論會。對日本民眾和外國遊客關心的日本食品消費稅會否調降至零，高市廿五日在富士電視台節目中說，對執政聯盟提出的食品消費稅「限兩年歸零」主張，目標今年度就達成。最大在野黨立憲民主黨（立民黨）代表（黨魁）、前首相野田佳彥更加碼將盡全力今年就達成食品消費稅「永久歸零」。

高市內閣自上路以來，支持度在各家民調均維持高檔，在每日所做的歷次民調中，皆保持在百分之六十五至百分之六十七的高檔。

每日上次調查是去年十二月廿、廿一日兩天。日本首位女性首相高市廿三日解散眾議院，宣布提前舉行眾議員大選，並預定廿七日公告、二月八日投開票。

另根據每日發布的最新民調，有百分之廿七的受訪者對高市解散眾院表示肯定，低於不肯定的百分之四十一；百分之卅一則回答不知道。

在日本共同社廿五日發布的最新民調中，百分之四十四贊成高市解散眾院、百分之四十七點三反對；投票時最重視的議題分別是，高物價的對策（百分之五十九點三）、年金等社會保障（百分之廿六點八）、景氣與就業（百分之十九點三）及外交與安保（百分之十八點七）。

日本眾議員大選分為單一選區及比例代表。在上述共同社民調中的比例代表部分，百分之廿九點二回答將投給自民黨；百分之十一點九回答將投給由立民黨籍眾議員和公明黨籍眾議員組成的新政黨「中道改革聯合」（中道）。

單一選區部分，百分之四十回答將投給由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟候選人；百分之廿二點八回答將投給在野黨候選人；百分之卅四點九則回答尚未決定。

