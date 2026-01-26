美戰爭部次長柯伯吉將訪日韓 可能敦促提高軍費

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國戰爭部已經宣布，負責政策事務的次長柯伯吉將於近日接連訪問韓國和日本；他被認為是主導推動盟邦提高國防支出的核心人物，此行可能會商討日韓兩國提高防務經費等事宜。

共同社報導，美國戰爭部昨天發布消息指出，柯伯吉（Elbridge Colby）此行目標為推進美國總統川普（Donald Trump）所提「以實力求和平」政策議程，並會重申印太地區以及美國與日韓同盟的極高重要性。

美國戰爭部23日剛公布川普第2個總統任期的首份國防戰略（National Defense Strategy）報告，預計柯伯吉此行會向日韓兩國說明美國的方針。

韓聯社報導，據悉柯伯吉將於25日至27日先訪韓，跟韓國外交和國安部門官員探討韓美同盟現代化等相關事宜。

預計韓方增加國防支出、戰時作戰指揮權移交、韓國打造核動力潛艦等事務會成為主要議題。柯伯吉訪韓行程結束後，他將前往日本訪問。

美國戰爭部最新的「2026國防戰略」報告提及，美國將提倡其全球各地的盟友與夥伴達到國防支出占國內生產毛額（GDP）5%標準，包括核心軍事支出達GDP的3.5%，另加1.5%的安全相關支出。

美國 國防支出 戰爭

延伸閱讀

美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

中國貨大傾銷 韓2025反傾銷調查件數創新高

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

川普效應+物價飛漲 法國遊客來美人數降

相關新聞

緬甸大選進入最終輪 軍方派大勝在即

緬甸持續一個月的分區分階段大選投票廿五日結束，親軍方政黨預計將大獲全勝，評論家認為這只會讓軍隊繼續掌握國家大權。

眾院解散後政策辯論 高市、野田對中立場交鋒

日本眾議院解散後，朝野政黨領袖廿四日首度進行政策辯論，現任首相、自民黨總裁高市早苗在辯論強調，將全面強化安全保障政策，「...

解散眾院豪賭 高市早苗民調崩掉一成

日本每日新聞（下稱每日）廿五日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌百分之十，不支持率也...

川普失序盟國轉向 加總理串聯各國建新秩序

美聯社廿四日報導，近一周風波顯示川普決心抹消基於規則的國際秩序，該秩序自二戰以來，一直主導美國和西方的外交政策。外界憂心...

卡尼疾呼「中等強國聯手合作」抗川普 澳總理力挺邀訪

加拿大總理卡尼與美國總統川普互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼，澳洲總理艾班尼斯力挺卡尼，表示將邀...

批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚英軍勇敢

美國總統川普日前批評英國等北約盟國軍隊在阿富汗戰爭期間「避開前線」，引發盟邦抨擊。美國ＮＢＣ新聞報導，川普廿四日在社群平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。