歐洲道路上中國汽車越來越多？ 波蘭警告洩密風險

（德國之聲中文網）根據波蘭國防部醞釀的新規，除了禁止中國產汽車接近敏感區域，還會禁止現役軍人將其工作手機連接中國產汽車的車載電腦。

波蘭對中國品牌電動車的警惕始於一個月前。當時，華沙東亞研究中心的中國問題專家寶蓮娜(Paulina Uznańska)發布了一份題為“安裝了車輪的智能手機 - 中國產智能汽車與歐洲的網絡安全”之研究報告，引發了社會各界的廣泛關注。她在接受媒體采訪時指出，中國廠商如今已經在智能汽車的研發方面取得全球領先地位，“智能汽車上有大量的傳感器、高清攝像頭、雷達設備，能夠全面采集車內以及車外的數據。”寶蓮娜警告說，在極端情況下，這些數據可以用於間諜行為、網絡攻擊甚至軍事行動。

波蘭國際事務所的中國問題專家普日霍德尼亞克(Marcin Przychodniak)則表示，國防部醞釀中的新規“就好比預防疾病的疫苗，我們並不知道這個疾病會不會發作，但其可能性總是存在的。”

在寶蓮娜的研究報告引發關注前，中國汽車在波蘭市場的迅速擴張並沒有引起波蘭民眾對數據安全的擔憂。2025年，中國品牌的電動汽車之銷量在波蘭翻了4倍。市場分析人士指出，中國汽車的價格普遍比競爭對手低15%-20%，而且其技術也十分先進，十分貼合波蘭消費者熱衷於最新科技產品的特點。

寶蓮娜則在報告中指出，在歐洲的道路上行駛的中國汽車越是多，其采集的數據就會越精確。她警告說，中國國內對外國廠商的智能汽車非常警惕，已經出台了一系列旨在降低相應風險的監管措施，並且還在根據最新的科技發展隨時予以調整。這位波蘭的中國問題專家建議歐盟也應當參考中國的此類措施。

【 本文章由德國之聲授權提供】