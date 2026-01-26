聽新聞
0:00 / 0:00

批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚英軍勇敢

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

美國總統川普日前批評英國等北約盟國軍隊在阿富汗戰爭期間「避開前線」，引發盟邦抨擊。美國ＮＢＣ新聞報導，川普廿四日在社群平台發文，改口稱讚當時在阿富汗戰鬥的英國官兵偉大勇敢，但川普沒有直接為他的言論致歉。

川普廿二日對福斯財經新聞網說，美國「從不需要」北約，「我們從沒真的要求過他們什麼。你知道，他們說會派遣一些部隊前往阿富汗或其他地方，他們確實派兵了，但軍隊始終和前線保持一定距離」。

阿富汗戰爭期間陣亡的三六二一名盟軍官兵中，一一六○人來自美國盟邦，當中有四五七人是英國官兵。

歐洲各國嚴厲批評川普言論，英國首相施凱爾也說川普這些話「無禮且駭人聽聞」。

川普廿四日在社群發文，改口稱「偉大且勇敢的英國官兵永遠和美國站在同一陣線」，但川普並未直接為他先前的言論致歉。

川普稱這些陣亡英軍和其他身負重傷的人是「所有戰士中最偉大的一群」，「英國軍隊擁有強大的內心和靈魂，除美國外，他們的實力舉世無雙。我愛你們，而且永遠都愛！」

施凱爾辦公室說，施凱爾廿四日已和川普通話討論這個問題。施凱爾辦公室在聲明中說：「首相提及在阿富汗並肩作戰、英勇無畏的英軍和美軍，他們之中許多人再也無法回到家鄉。我們絕不能忘記他們的犧牲。」

川普 英國 阿富汗

延伸閱讀

委內瑞拉裝備失靈士兵吐血 川普證實動用秘密武器

美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

陸克文遭川普批評後將辭職 澳洲提名毛瑞亞蒂駐美

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

相關新聞

日媒最新民調曝光！高市早苗內閣支持度大跌10％ 多數反對解散眾議院

日本每日新聞（下稱每日）25日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌10％，不支持率也比...

南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

南韓前國務總理李海瓚（이해찬）25日過世，享壽73歲。他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副...

緬甸大選進入最終輪 軍方派大勝在即

緬甸持續一個月的分區分階段大選投票廿五日結束，親軍方政黨預計將大獲全勝，評論家認為這只會讓軍隊繼續掌握國家大權。

眾院解散後政策辯論 高市、野田對中立場交鋒

日本眾議院解散後，朝野政黨領袖廿四日首度進行政策辯論，現任首相、自民黨總裁高市早苗在辯論強調，將全面強化安全保障政策，「...

解散眾院豪賭 高市早苗民調崩掉一成

日本每日新聞（下稱每日）廿五日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌百分之十，不支持率也...

川普失序盟國轉向 加總理串聯各國建新秩序

美聯社廿四日報導，近一周風波顯示川普決心抹消基於規則的國際秩序，該秩序自二戰以來，一直主導美國和西方的外交政策。外界憂心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。