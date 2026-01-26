聽新聞
卡尼疾呼「中等強國聯手合作」抗川普 澳總理力挺邀訪

聯合報／ 國際中心／綜合報導

加拿大總理卡尼與美國總統川普互槓；卡尼批評強權國家將經濟整合當作武器、把關稅當作籌碼，澳洲總理艾班尼斯力挺卡尼，表示將邀請卡尼三月訪問澳洲。

艾班尼斯廿五日在澳洲廣播公司（ＡＢＣ）電視台談話時表示：「我的朋友卡尼將於三月來澳洲訪問，並在國會發表演說。」

艾班尼斯說，他贊同卡尼在瑞士達沃斯一場廣受好評的演講，「我同意他的觀點」，並且這與他先前在聯合國發表的立場一致。

他強調，隨著國際政治格局快速轉變，中等強國的角色日益重要，澳洲憑藉其在太平洋地區及亞太經濟合作組織（ＡＰＥＣ）等多邊架構中的地位，有能力在區域乃至全球層面發揮穩定力量。他也表示，澳洲在多項國際議題上，持續與志同道合的國家保持密切聯繫。

外界解讀艾班尼斯的此舉不僅象徵澳加雙邊關係持續升溫，也凸顯澳洲在面對美國及其他強權國家壓力之際，正積極強化與所謂「中等強國」的外交互動。

路透報導，卡尼在達沃斯論壇上表示，基於規則運轉的全球秩序已然「破裂」，像加拿大這樣曾經在「美國霸權」時代繁榮發展的中等國家，必須看清現實已然改變，「中型強國」應聯手合作，避免成為美國霸權下的受害者。若只是一味「順從」，已無法保護自己免受大國侵略。

澳加兩國在去年十月加深雙邊關係，簽署協議，要在關鍵礦產及貿易方面擴大合作。

澳洲 加拿大 總理 川普

延伸閱讀

相關新聞

