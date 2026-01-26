川普失序盟國轉向 加總理串聯各國建新秩序

美聯社廿四日報導，近一周風波顯示川普決心抹消基於規則的國際秩序，該秩序自二戰以來，一直主導美國和西方的外交政策。外界憂心，川普正對美國的全球地位造成長期損害，促使各國重新考慮與美國的同盟關係，並加深與中國大陸連結。

美聯社說，川普正引發盟友關於「新世界秩序」的討論。從達沃斯返美的共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基說，曾反覆聽到「我們正進入新的世界秩序」這句話，顯示美國盟友的困惑。

美國史上不是沒有影響深遠、備受爭議的外交或軍事行動，包括入侵、占領及祕密推翻敵國政權，但從未有總統揚言奪取長期盟友的領土，或粗暴打破政治規範，威脅二戰以來支撐全球秩序的盟友體系。

加拿大一直是美國最堅實盟友，但總理卡尼在達沃斯明言，全球正處於一場徹底斷裂而非單純轉型，舊秩序不會回來，當今世界弱肉強食，各國領袖必須面對現實。卡尼正迅速成為帶領各國串聯制衡美國的領袖，認為中等國家有能力建立涵蓋尊重人權、永續發展、團結、主權及國土完整等價值的新秩序。

法國總統馬克宏也在達沃斯警告，世界正失去規則，國際法被踐踏，唯一重要的法律似乎是擁有帝國野心的強權。另一美國忠實盟友英國首相施凱爾，也怒批川普有關北約軍隊未在阿富汗戰爭前線作戰的言論「具侮辱性且令人震驚」。

前總統拜登任內的國安顧問蘇利文向美聯社說，中國高層看到一位美國總統與盟友吵架、侮辱世界領袖、行為怪異，心裡想的是這對中國有益無害。

另據英國廣播公司（ＢＢＣ）廿五日分析，世界秩序正逐漸退回到二戰前狀態，中等國家正面臨嚴峻新挑戰。美國的單邊主義可能不新鮮，新鮮的是這次美國盟友發覺自身淪為美國強權受害者，歐洲和加國領袖突然開始嘗到世界其他地方的家常便飯。

川普回任第一年，歐洲領袖對川普極盡奉承，川普對歐策略曾帶來明確成功，例如北約盟國去年夏季同意將國防開支從約ＧＤＰ百分之二提高到百分之五。

但格陵蘭問題似乎改變局勢，美國盟友在川普威脅下開始團結，展現新的反抗、不妥協態度。這讓川普一無所獲，就迅速撤回對歐洲八國的關稅威脅。