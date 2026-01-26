快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

美總統心腹爆料 「唐羅主義」意在削弱大陸

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國總統川普的心腹表示，川普奉行的「唐羅主義」政策，意在削弱中國大陸的全球影響力。

日媒報導，在川普第一任期擔任策士、目前仍是川普親信的班農上周表示，唐羅主義就是反中策略。他說，北極是美中衝突下的軍事要衝，必須把中國大陸的勢力排除在包含格陵蘭的西半球之外。

唐羅主義為結合川普的名字、以及19世紀要把敵對勢力排除在西半球之外的「門羅主義」，所出現的新名詞，今年來也已付諸實踐，包括拘捕委內瑞拉總統馬杜洛、干預格陵蘭事務，及要脅古巴等國家。

川普22日轉發了軍事專家沃勒（J. Michael Waller）撰寫的「唐羅主義實施中」報告。該報告解釋，美國攻擊委內瑞拉要掀起骨牌效應的其中一個環節，把西半球的反美國家轉變為支持美國的國家，並釋出要削弱中國大陸全球戰略的訊號，而川普目前對委內瑞拉政權的行動究竟是走一步算一步、還是背後有多層次的地緣政治戰略布局，唯有時間能證明。

但沃勒表示，川普的國安策略，基本上「是為了阻擋共產黨統治的中國稱霸全球」。沃勒的報告據稱也是川普政府要打擊中國大陸弱點的藍圖，包括川普正試圖強化關係的中東國家。

川普 美國

延伸閱讀

委內瑞拉裝備失靈士兵吐血 川普證實動用秘密武器

美國男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府

陸克文遭川普批評後將辭職 澳洲提名毛瑞亞蒂駐美

川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

相關新聞

川普失序 盟國轉向…加總理串聯各國建新秩序

美聯社廿四日報導，近一周風波顯示川普決心抹消基於規則的國際秩序，該秩序自二戰以來，一直主導美國和西方的外交政策。外界憂心...

解散眾院豪賭 高市早苗民調崩掉一成

日本每日新聞（下稱每日）廿五日發布最新民調，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌百分之十，不支持率也...

美總統心腹爆料 「唐羅主義」意在削弱大陸

美國總統川普的心腹表示，川普奉行的「唐羅主義」政策，意在削弱中國大陸的全球影響力。

歐洲重建國防自主催速度 降低對美國軍武巨擘依賴

歐洲各國的國防工業正以數十年來最快的速度，加緊生產無人機、戰車、彈藥及其他武器，重建自有國防產業，也降低對美國軍武巨擘的...

緬甸大選進入最終輪 軍方派大勝在即

緬甸持續一個月的分區分階段大選投票廿五日結束，親軍方政黨預計將大獲全勝，評論家認為這只會讓軍隊繼續掌握國家大權。

眾院解散後政策辯論 高市、野田對中立場交鋒

日本眾議院解散後，朝野政黨領袖廿四日首度進行政策辯論，現任首相、自民黨總裁高市早苗在辯論強調，將全面強化安全保障政策，「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。