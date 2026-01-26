美總統心腹爆料 「唐羅主義」意在削弱大陸

美國總統川普的心腹表示，川普奉行的「唐羅主義」政策，意在削弱中國大陸的全球影響力。

日媒報導，在川普第一任期擔任策士、目前仍是川普親信的班農上周表示，唐羅主義就是反中策略。他說，北極是美中衝突下的軍事要衝，必須把中國大陸的勢力排除在包含格陵蘭的西半球之外。

唐羅主義為結合川普的名字、以及19世紀要把敵對勢力排除在西半球之外的「門羅主義」，所出現的新名詞，今年來也已付諸實踐，包括拘捕委內瑞拉總統馬杜洛、干預格陵蘭事務，及要脅古巴等國家。

川普22日轉發了軍事專家沃勒（J. Michael Waller）撰寫的「唐羅主義實施中」報告。該報告解釋，美國攻擊委內瑞拉要掀起骨牌效應的其中一個環節，把西半球的反美國家轉變為支持美國的國家，並釋出要削弱中國大陸全球戰略的訊號，而川普目前對委內瑞拉政權的行動究竟是走一步算一步、還是背後有多層次的地緣政治戰略布局，唯有時間能證明。

但沃勒表示，川普的國安策略，基本上「是為了阻擋共產黨統治的中國稱霸全球」。沃勒的報告據稱也是川普政府要打擊中國大陸弱點的藍圖，包括川普正試圖強化關係的中東國家。