泰國政治明星皮塔回歸造勢場合 為人民黨站台助選

泰國政治明星皮塔淡出政壇一段時間後，今晚重返選舉造勢舞台，現身人民黨的競選活動，受許多民眾歡迎，氣氛高昂。隨著泰國2月8日大選逼近，皮塔的回歸，可望為與泰自豪黨陷入激烈競爭的人民黨拉抬聲勢。

泰國2月8日將舉行大選，民調顯示，執政的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）和人民黨（People's Party）支持度勢均力敵，選戰進入白熱化。

已解散的前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（PitaLimjaroenrat）已有一段時間未出現在泰國政壇。今晚他重返選舉造勢舞台，出席人民黨在曼谷市區的競選活動，為該黨候選人站台，受到大批民眾歡迎。

泰國前進黨因主張修改冒犯君主罪，於2024年8月遭泰國憲法法庭裁定解散，許多隸屬該黨的國會議員後來加入人民黨，使人民黨被視為前進黨的繼承政黨。

皮塔今晚在人民黨造勢活動上，為該黨總理候選人納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）及多名議員候選人助選。他呼籲票投人民黨，並強調「這場選戰必須是壓倒性的勝利」。

皮塔表示，「不買票，是未來前進黨（FutureForward）成立以來一直秉持的原則」。

未來前進黨是前進黨前身。該黨於2020年因違反政治獻金規定遭憲法法院裁定解散。

皮塔說：「他們剝奪了我的政治權利，但他們永遠無法奪走我對人民的渴望。人民應該擁有良好的生活和美好的未來。」

皮塔曾兩度爭取擔任總理，都在國會受阻，因軍方任命的參議員聯手擋下前進黨；另有部分參議員因反對前進黨計劃修改不得批評王室的法律，不支持皮塔擔任總理。

人民黨支持者坎他蓬（KantapongNopparatnayaporn）說，很開心皮塔回歸，希望皮塔回來幫助人民黨團隊。

另一位民眾阿查芮（Atchara Sae Jiang）表示，身為年輕人，她樂見皮塔回歸。她說人民黨相當支持年輕世代，政見也展現對女性的支持。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，皮塔這次為人民黨站台，外界認為有助於拉抬人民黨的聲勢。

對此，泰國總理、泰自豪黨總理候選人阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，他並不擔憂。

阿努廷說，社群媒體上針對泰自豪黨的批評，是為了削弱該黨在部分選區日益增加的支持度。

前進黨被解散後，皮塔遭禁止10年內參與選舉、成立新政黨或在新政黨擔任黨職。民族報（The Nation）報導，目前皮塔擔任人民黨的競選助理，自禁令生效以來，大部分時間待在國外。