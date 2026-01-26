（德國之聲中文網）此次選舉此前已完成兩個階段，今天進行的是第三輪、也是最後一輪投票。批評人士稱，這是一場“虛假選舉“，因為軍政府早已確保他們能夠在議會中擁有多數席位。

投票於周日(1月25日)當地時間上午在六個地區和三個邦的61個地點開始進行，其中也包括一些過去幾個月裡曾發生武裝沖突的地區。

軍方及其盟友佔據大量席位

第三輪投票結束後，這一持續近一個月的選舉過程也將告一段落，而選舉的結果也早已沒有懸念：緬甸軍事領導人及其盟友將獲得組建新政府所需的議會多數。由軍方支持的鞏固與發展聯盟黨（USDP）在前兩輪投票中已贏得大部分議席。

除此之外，議會兩院中有25%的席位為軍方保留，以便確保軍方及其盟友對立法機構的掌控。一般認為，新議會組建完成後，軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）將會成為總統職位的最熱門人選。

多數反對派無緣參選

緬甸軍政府領導人宣稱，此次選舉是為了促成國家重返民主，並實現民族和解。不過，專家們則普遍認為，鞏固與發展聯盟黨實為軍方的“民事外延”，該黨許多高層職位均由前軍方人士所把持。

與此同時，由於接連不斷的軍事沖突造成了嚴重的安全隱患，緬甸很多地區根本無法進行投票，這也是此次選舉被視為既不自由也不公正的重要原因之一。反對派則在很大程度上被排除在選舉進程之外。

此外，一項新的選舉保護法規定，在大多數情況下，對選舉的公開批評都將受到嚴厲處罰。一段時間以來，已有四百多人因散發傳單或在互聯網上發布相關內容而遭到當局的起訴。

軍事政變後，緬甸內戰持續至今

批評人士認為，此次選舉的真實目的，是軍方在2021年政變推翻諾貝爾和平獎得主昂山素季領導下的緬甸民選政府後，為其軍事統治賦予合法性。政變發生時，以壓倒性優勢當選的昂山素季政府上台剛剛一年。

隨後昂山素季本人在一個被人權組織稱為“作秀式審判”的法庭審理中被判處27年監禁。軍事政變引發了持續至今的內戰。

